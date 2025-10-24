Зеленский: В вопросе использования замороженных российских активов есть три этапа
Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение Европейского совета по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины и рассчитывает на его финализацию до конца года.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Лондоне, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что решение саммита ЕС по замороженным российским активам является крайне важным для Украины.
"Думаю, что в вопросе замороженных активов есть три этапа. Первый - это политическое решение, далее - практическое решение и только после этого - внедрение. И я считаю, что вчера мы получили политическое решение. Именно поэтому это позитивный сигнал",- сказал глава государства.
За политическим решением следует практическое
Зеленский добавил, что вслед за политическим решением должно наступить практическое решение.
Он выразил надежду на финализацию практического решения до конца года.
