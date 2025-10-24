РУС
Зеленский: В вопросе использования замороженных российских активов есть три этапа

зеленський

Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение Европейского совета по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины и рассчитывает на его финализацию до конца года.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Лондоне, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что решение саммита ЕС по замороженным российским активам является крайне важным для Украины.

"Думаю, что в вопросе замороженных активов есть три этапа. Первый - это политическое решение, далее - практическое решение и только после этого - внедрение. И я считаю, что вчера мы получили политическое решение. Именно поэтому это позитивный сигнал",- сказал глава государства.

За политическим решением следует практическое

Зеленский добавил, что вслед за политическим решением должно наступить практическое решение.

Он выразил надежду на финализацию практического решения до конца года.

Зеленский Владимир (22382) замороженные активы (388)
Топ комментарии
+4
Тільки два - отримати й стирити.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:01 Ответить
+2
Перший етап - золоті унітази,
Другий етап - прибарахлити себе і друзів,
Третій етап - підкуп суддів, закупівля паспортів різних країн, гречка лохам на вибори.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:10 Ответить
+1
100% . браво !
показать весь комментарий
24.10.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тільки два - отримати й стирити.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:01 Ответить
100% . браво !
показать весь комментарий
24.10.2025 21:06 Ответить
І розпитати по численних офшорах, ну як у куйла, я думаю він його пвднатаскав в цьому питанні
показать весь комментарий
24.10.2025 21:22 Ответить
Так зе! так й робить. Ну ще в банку Ватикану, як пуйла є. Може й у Швейцарії щось заникав..
показать весь комментарий
24.10.2025 21:31 Ответить
Перший етап - золоті унітази,
Другий етап - прибарахлити себе і друзів,
Третій етап - підкуп суддів, закупівля паспортів різних країн, гречка лохам на вибори.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:10 Ответить
Оглатите откат в % !
показать весь комментарий
24.10.2025 21:19 Ответить
мудило зелене ,досить вояджити🤡 ...Покровсь **** рятуй ...
показать весь комментарий
24.10.2025 21:20 Ответить
Перший відкат 40 відсотків його ставка особисто йому
показать весь комментарий
24.10.2025 21:33 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 21:57 Ответить
 
 