Зеленский: В вопросе использования замороженных российских активов есть три этапа

Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение Европейского совета по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины и рассчитывает на его финализацию до конца года.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Лондоне, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что решение саммита ЕС по замороженным российским активам является крайне важным для Украины.

"Думаю, что в вопросе замороженных активов есть три этапа. Первый - это политическое решение, далее - практическое решение и только после этого - внедрение. И я считаю, что вчера мы получили политическое решение. Именно поэтому это позитивный сигнал",- сказал глава государства.

За политическим решением следует практическое

Зеленский добавил, что вслед за политическим решением должно наступить практическое решение.

Он выразил надежду на финализацию практического решения до конца года.

