Использование российских активов для Украины никто не ветировал, - Кошта

Европейский Союз не снимал с повестки дня вопрос использования российских активов для передачи Украине.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Во-первых, сегодня никто ничего не ветировал", - заявил Кошта.

По его словам, вопрос использования российских активов обсуждался во время рабочего ужина с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы и различные лидеры (ЕС), подняли технические вопросы, которые необходимо решить, и именно поэтому мы пригласили Комиссию продолжить работу над их решением и снова вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета в декабре, чтобы принять окончательное решение", - пояснил он.

Сейчас, отметил Кошта, "все технические вопросы можно решить - а это значит, что это решение является осуществимым".

В то же время президент Еврокомиссии фон дер Ляйен отметила, что есть аспекты, требующие уточнения, более глубокого анализа и дальнейшей работы.

"Иными словами, мы согласились по сути - то есть, речь идет о займе под репарации, - а теперь должны наработать механизм: как это реализовать и какой вариант будет лучшим для движения вперед", - пояснила она.

Фон дер Ляйен считает, что вопрос использования российских замороженных активов "безусловно, не является тривиальным - он чрезвычайно сложный".

"Если посмотреть на выводы, в них содержится решительная формулировка относительно нашей приверженности удовлетворить потребности Украины, в частности, ее потребности в сфере обороны и безопасности. Итак, Европейский совет четко выразил свое обязательство в этом вопросе", - подытожила она.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевых условия для поддержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

В свою очередь главный дипломат ЕС Кая Каллас, после высказанных Бельгией опасений относительно "репарационного займа" Украине с использованием российских активов, сказала, что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Как другие страны относятся к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия - не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

