ЕС обязался покрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, РФ должна хорошо это понять, - Кошта

ЕС продолжит помогать Украине. Кошта назвал это сигналом России

Лидеры Евросоюза взяли на себя обязательства обеспечивать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта после завершения саммита лидеров ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Лидеры ЕС взяли на себя обязательства гарантировать покрытие финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет", - отметил он.

Так, в выводах Европейского Совета лидеры призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить возможные варианты, чтобы Украина имела нужные ей ресурсы для продолжения защиты своей страны и борьбы за мир в "2026 и 2027 годах, если это потребуется".

"Россия должна хорошо понять: Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для ее обороны", - подчеркнул Кошта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Европейский Совет

21 октября, перед саммитом, лидеры европейских стран обнародовали совместное заявление в поддержку Украиныи усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы по помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.

Премьер Польши Туск заявил, что Европейский Союз до сих пор не принял решение о передаче Украине замороженных российских активов. Окончательное решение планируют рассмотреть в декабре.

Вотета можна будєт прібарахліцца, правда тільки - коєкаму...
показать весь комментарий
24.10.2025 08:33 Ответить
Не по темі, звісно...Але як надопекли оті пітари з Динамо Київ...туди теж бюджетні до речі йдуть
показать весь комментарий
24.10.2025 08:51 Ответить
 
 