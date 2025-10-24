ЕС обязался покрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, РФ должна хорошо это понять, - Кошта

Лидеры Евросоюза взяли на себя обязательства обеспечивать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта после завершения саммита лидеров ЕС.

"Лидеры ЕС взяли на себя обязательства гарантировать покрытие финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет", - отметил он.

Так, в выводах Европейского Совета лидеры призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить возможные варианты, чтобы Украина имела нужные ей ресурсы для продолжения защиты своей страны и борьбы за мир в "2026 и 2027 годах, если это потребуется".

"Россия должна хорошо понять: Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для ее обороны", - подчеркнул Кошта.

21 октября, перед саммитом, лидеры европейских стран обнародовали совместное заявление в поддержку Украиныи усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы по помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.

Премьер Польши Туск заявил, что Европейский Союз до сих пор не принял решение о передаче Украине замороженных российских активов. Окончательное решение планируют рассмотреть в декабре.

