Европа не сможет построить непроходимую "стену из дронов", - Писториус

Писториус о Стене дронов

Европа не способна построить надежную "стену из беспилотников" вдоль восточных границ, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию The Times.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Речь идет об инициативе, которую ранее поддержали приграничные государства НАТО после того, как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Проект предусматривает создание системы датчиков, радаров, акустических детекторов и средств уничтожения дронов - от пулеметов до лазеров и микроракет.

Однако Писториус считает, что защита всей сухопутной границы НАТО с Россией, Беларусью и Украиной пока является нереалистичной задачей.

"Стена из беспилотников, которую никогда нельзя будет пробить, пока не является реалистичной. Но она могла бы уменьшить количество дронов во время потенциальной атаки. Тем временем нам придется продолжать защищать все воздушное пространство НАТО", - сказал министр.

Писториус также предостерег, что Кремль пытается отвлечь внимание НАТО на борьбу с "дешевыми и безвредными" дронами, тогда как нужно развивать полноценную систему противовоздушной обороны.

Страны Альянса опасаются, что в случае масштабного конфликта Россия может перегрузить систему ПВО НАТО волнами дешевых беспилотников, в том числе без взрывной нагрузки.

І раша не зможе. Головна стіна дронів - це удари по рашці.
Виготовляйте дрони та передавайте їх ЗСУ. Напад - кращий захист. У ворога все палатиме має.
23.10.2025 18:04 Ответить
Снова какую-нибудь стену звездунов придумают?
23.10.2025 18:14 Ответить
Стена лазеров из микроракет неожиданно оказалась брехней. А вы с Зеленского за фламинго смеетесь.
23.10.2025 18:06 Ответить
Отакої. Тоді підказка "пісторіусам": треба зробити, щоб кацапія перестала існувати, щоб розпалася, як колись ссср.

Матимете спокій на вічні часи. А для того не треба будувати "мур_дронів", а лише перестати напомповувати її грошима.

Затягніть паски бодай на пів дірочки, відмовтеся від необов'язкових видатків, припиніть будь-яку співпрацю з людоїдами. І матимете результат.
23.10.2025 18:09 Ответить
дайте гроші зермаковській бригаді - вони й чотири стіни побудують... а потім і дах... але не факт, що дронів
23.10.2025 18:11 Ответить
попросіть піаніста він вам мільйон дронів випише
23.10.2025 18:13 Ответить
США хитрі ,куплять в нас ,а потім продадуть Європі
23.10.2025 18:14 Ответить
Найкраща " європейська оборонна стіна дронів" - коли вони роями висітимуть над підприємствами ВПК, та крупними промисловими центрами Росії...
23.10.2025 18:18 Ответить
Пока все наоборот. Они каждый день скулят и жалуются на кацапские дроны в Европе.
23.10.2025 18:21 Ответить
Они вообще любят скулить и жаловаться.
23.10.2025 18:22 Ответить
Значить Європі ... пісторіус ? 🤔
23.10.2025 18:21 Ответить
они себя не могут защитить от орд африканцев и азиатов
23.10.2025 18:22 Ответить
 
 