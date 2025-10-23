Европа не сможет построить непроходимую "стену из дронов", - Писториус

Европа не способна построить надежную "стену из беспилотников" вдоль восточных границ, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию The Times.

Речь идет об инициативе, которую ранее поддержали приграничные государства НАТО после того, как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Проект предусматривает создание системы датчиков, радаров, акустических детекторов и средств уничтожения дронов - от пулеметов до лазеров и микроракет.

Однако Писториус считает, что защита всей сухопутной границы НАТО с Россией, Беларусью и Украиной пока является нереалистичной задачей.

"Стена из беспилотников, которую никогда нельзя будет пробить, пока не является реалистичной. Но она могла бы уменьшить количество дронов во время потенциальной атаки. Тем временем нам придется продолжать защищать все воздушное пространство НАТО", - сказал министр.

Писториус также предостерег, что Кремль пытается отвлечь внимание НАТО на борьбу с "дешевыми и безвредными" дронами, тогда как нужно развивать полноценную систему противовоздушной обороны.

Страны Альянса опасаются, что в случае масштабного конфликта Россия может перегрузить систему ПВО НАТО волнами дешевых беспилотников, в том числе без взрывной нагрузки.

