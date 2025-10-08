Лидеры ЕС в октябре обсудят "стену дронов" и общую оборонную стратегию

Европейский совет 23-24 октября в Брюсселе рассмотрит дорожную карту по оборонной готовности ЕС, включающую создание "стены дронов" и систему Eastern Flank Watch. Приоритет - беспилотники и средства противодействия дронам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента в Страсбурге 8 октября относительно совместного ответа на нарушение Россией воздушного пространства ЕС.

Европейский совет обсудит оборонную стратегию ЕС и строительство "стены дронов" в ЕС во время заседания 23-24 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невозможно построить непробиваемую "стену дронов", - командующий Сил обороны Эстонии Мерило

"На прошлой неделе в Копенгагене лидеры ЕС четко подтвердили свои обязательства работать вместе. Они обсудили прогресс по согласованным приоритетным направлениям, которые включают, в частности, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия дронам, военную мобильность и киберустойчивость", - рассказала Бьерре.

Она отметила, что лидеры ЕС в Копенгагене в целом поддержали приоритетные инициативы, представленные Еврокомиссией и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

"Среди них - европейская инициатива относительно дронов и система наблюдения за восточным флангом Eastern Flank Watch ("Страж восточного фланга")", - уточнила датский министр.

Также читайте: Уровень поддержки оборонных бюджетов в ЕС упал с 74% до 67%, - опрос

"Европейский совет в октябре вернется к рассмотрению дорожной карты по вопросам оборонной готовности. Беспилотники и системы противодействия дронам являются главным приоритетом", - подчеркнула она.

По словам Марии Бьерре, проект Eastern Flank Watch, в который входит и "стена дронов", "будет дополнять инициативы и действия НАТО на восточной границе".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность относительно проекта "стены дронов" ЕС в то время, как Балтийские страны призывают к быстрой реализации для защиты от угроз из России и Беларуси.