Невозможно построить непробиваемую "стену дронов", - командующий Силами обороны Эстонии Мерило
Индустрия дронов
Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило считает, что создать непробиваемую "стену дронов" невозможно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Так, на вопрос, что он думает о стене дронов, Мерило сказал, что эта фраза не должна создавать ложного ощущения безопасности.
"Невозможно построить стену из дронов, сквозь которую ни один дрон не сможет пройти. Мы должны учитывать, что кое-что все равно пройдет", - пояснил он.
В то же время, отметил Мерило, построить эффективную эшелонированную противовоздушную оборону можно.
"Часть оборудования уже заказана и находится в пути, оно будет интегрировано очень быстро, но никогда не будет ситуации, когда какая-то божественная рука убережет нас от всех бед - независимо от того, о какой сфере ведения войны мы говорим в контексте Эстонии", - добавил он.
Также он прокомментировал недавнюю фиксацию дронов в Копенгагене, Осло и Мюнхене. По словам Мерила, "избавиться от этих небольших дронов можно, причем достаточно быстро и эффективно".
Но он добавил, что, возможно, сначала придется изменить закон, даже если это доставит людям неудобства.
"Мы должны с этим смириться. Если вокруг Таллиннского аэропорта будут созданы некоторые зоны, где можно быстро включить электронные глушилки, и в результате у кого-то не будет работать мобильный телефон, то, проще говоря, люди не должны бегать вокруг и жаловаться на ущемление прав человека", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "Стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європейці і не хочуть обмежувати права (естонець про це прямо каже), тому і каже що "Неможливо побудувати непробивну "стіну дронів" ну і "Ми повинні з цим змиритися"
***** цю европу.