РУС
485 15

Невозможно построить непробиваемую "стену дронов", - командующий Силами обороны Эстонии Мерило

Индустрия дронов

Стена дронов не гарантирует полной защиты. Что говорят в Эстонии?

Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило считает, что создать непробиваемую "стену дронов" невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, на вопрос, что он думает о стене дронов, Мерило сказал, что эта фраза не должна создавать ложного ощущения безопасности.

Читайте: Зеленский: ЕС должен присоединиться к "Стене дронов", потому что угроза беспилотников РФ касается не только Украины

"Невозможно построить стену из дронов, сквозь которую ни один дрон не сможет пройти. Мы должны учитывать, что кое-что все равно пройдет", - пояснил он.

В то же время, отметил Мерило, построить эффективную эшелонированную противовоздушную оборону можно.

"Часть оборудования уже заказана и находится в пути, оно будет интегрировано очень быстро, но никогда не будет ситуации, когда какая-то божественная рука убережет нас от всех бед - независимо от того, о какой сфере ведения войны мы говорим в контексте Эстонии", - добавил он.

Также он прокомментировал недавнюю фиксацию дронов в Копенгагене, Осло и Мюнхене. По словам Мерила, "избавиться от этих небольших дронов можно, причем достаточно быстро и эффективно".

Читайте: В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"

Но он добавил, что, возможно, сначала придется изменить закон, даже если это доставит людям неудобства.

"Мы должны с этим смириться. Если вокруг Таллиннского аэропорта будут созданы некоторые зоны, где можно быстро включить электронные глушилки, и в результате у кого-то не будет работать мобильный телефон, то, проще говоря, люди не должны бегать вокруг и жаловаться на ущемление прав человека", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "Стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.

Автор: 

Топ комментарии
+2
Дійсно неможливо. Але реально далекобійними ракетами знищити місця їхнього виробництва, і Україна давно готова узяти на себе цю важливу місію. Тільки у союзників гальмо заклинило, не знімається ручник, хай тобі грець.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:23 Ответить
+1
Так - потрібно лупити по татарах - де вони їх тисячами ліплять
показать весь комментарий
07.10.2025 10:21 Ответить
+1
чекаємо Томагавки
показать весь комментарий
07.10.2025 10:24 Ответить
Так - потрібно лупити по татарах - де вони їх тисячами ліплять
показать весь комментарий
07.10.2025 10:21 Ответить
Так ... ведення війни і "необмеження прав людини" речі несумісні
показать весь комментарий
07.10.2025 10:23 Ответить
чекаємо Томагавки
показать весь комментарий
07.10.2025 10:24 Ответить
Необмежених прав людини не існуе ніде в світі.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:27 Ответить
Для успішого ведення війни обмежувати доводиться і вже обмежені закононами права "мирного часу"
показать весь комментарий
07.10.2025 10:29 Ответить
От тільки ніяк не допомагає.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:38 Ответить
Що "не допомагає"? Як щось може "недопомагати" якщо це не роблять?
Європейці і не хочуть обмежувати права (естонець про це прямо каже), тому і каже що "Неможливо побудувати непробивну "стіну дронів" ну і "Ми повинні з цим змиритися"
показать весь комментарий
07.10.2025 10:51 Ответить
У воєнний час дирижаблі-загородження (аеростати загородження) використовували для створення зон повітряного загородження, щоб захистити об'єкти від атак з повітря.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:23 Ответить
дякувати не треба за ідею
показать весь комментарий
07.10.2025 10:25 Ответить
Дійсно неможливо. Але реально далекобійними ракетами знищити місця їхнього виробництва, і Україна давно готова узяти на себе цю важливу місію. Тільки у союзників гальмо заклинило, не знімається ручник, хай тобі грець.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:23 Ответить
В світі взагалі не існує жодних перешкод, які неможливо подолати в той чи інший спосіб, але це в жодному разі не означає, що такі перешкоди не повинні створюватися.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:23 Ответить
Тобто дрони з цивільного ринку взагалі зникнуть? Дуже дякую...
***** цю европу.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:29 Ответить
Гра в одні ворота завідомо програшна. Який би захист не був рано чи пізно його проб'ють. Даже всім відомий залізний куполт Ізраїля пробили бабуїни.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:34 Ответить
Його не пробили, його перевантажили....
показать весь комментарий
07.10.2025 10:40 Ответить
ППО і ПРО це завжди про кофіцієнт ефективності який ніколи не буде дорівнювати 1, а завжди менше
показать весь комментарий
07.10.2025 10:53 Ответить
 
 