Неможливо побудувати непробивну "стіну дронів", - командувач Сил оборони Естонії Мерило

Індустрія дронів

Стіна дронів не гарантує повного захисту. Що кажуть в Естонії?

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило вважає, що створити непробивну "стіну дронів" неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, на запитання, що він думає про стіну дронів, Мерило сказав, що ця фраза не повинна створювати хибного відчуття безпеки.

"Неможливо побудувати стіну з дронів, крізь яку жоден дрон не зможе пройти. Ми повинні враховувати, що дещо все одно пройде", - пояснив він.

Водночас, зауважив Мерило, побудувати найефективнішу ешелоновану протиповітряну оборону можна.

"Частину обладнання вже замовлено і перебуває в дорозі, воно буде інтегровано дуже швидко, але ніколи не буде ситуації, коли якась божественна рука вбереже нас від усіх бід - незалежно від того, про яку сферу ведення війни ми говоримо в контексті Естонії", - додав він.

Також він прокоментував нещодавню фіксацію дронів у Копенгагені, Осло та Мюнхені. За словами Мерила, "позбутися цих невеликих дронів можна, причому досить швидко й ефективно".

Але він додав, що, можливо, спочатку доведеться змінити закон, навіть якщо це завдасть людям незручностей.

"Ми повинні з цим змиритися. Якщо навколо Талліннського аеропорту будуть створені деякі зони, де можна швидко ввімкнути електронні глушилки, і в результаті у когось не працюватиме мобільний телефон, то, простіше кажучи, люди не повинні бігати навколо і скаржитися на обмеження прав людини", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "Стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

Автор: 

Естонія (1746) дрони (5930)
Топ коментарі
+4
Дійсно неможливо. Але реально далекобійними ракетами знищити місця їхнього виробництва, і Україна давно готова узяти на себе цю важливу місію. Тільки у союзників гальмо заклинило, не знімається ручник, хай тобі грець.
07.10.2025 10:23 Відповісти
+3
Це все гра слів для виправдання поразки
07.10.2025 11:09 Відповісти
+2
Так - потрібно лупити по татарах - де вони їх тисячами ліплять
07.10.2025 10:21 Відповісти
Так - потрібно лупити по татарах - де вони їх тисячами ліплять
07.10.2025 10:21 Відповісти
Так ... ведення війни і "необмеження прав людини" речі несумісні
07.10.2025 10:23 Відповісти
чекаємо Томагавки
07.10.2025 10:24 Відповісти
Необмежених прав людини не існуе ніде в світі.
07.10.2025 10:27 Відповісти
Для успішого ведення війни обмежувати доводиться і вже обмежені закононами права "мирного часу"
07.10.2025 10:29 Відповісти
От тільки ніяк не допомагає.
07.10.2025 10:38 Відповісти
Що "не допомагає"? Як щось може "недопомагати" якщо це не роблять?
Європейці і не хочуть обмежувати права (естонець про це прямо каже), тому і каже що "Неможливо побудувати непробивну "стіну дронів" ну і "Ми повинні з цим змиритися"
07.10.2025 10:51 Відповісти
У воєнний час дирижаблі-загородження (аеростати загородження) використовували для створення зон повітряного загородження, щоб захистити об'єкти від атак з повітря.
07.10.2025 10:23 Відповісти
дякувати не треба за ідею
07.10.2025 10:25 Відповісти
Дійсно неможливо. Але реально далекобійними ракетами знищити місця їхнього виробництва, і Україна давно готова узяти на себе цю важливу місію. Тільки у союзників гальмо заклинило, не знімається ручник, хай тобі грець.
07.10.2025 10:23 Відповісти
В світі взагалі не існує жодних перешкод, які неможливо подолати в той чи інший спосіб, але це в жодному разі не означає, що такі перешкоди не повинні створюватися.
07.10.2025 10:23 Відповісти
Тобто дрони з цивільного ринку взагалі зникнуть? Дуже дякую...
***** цю европу.
07.10.2025 10:29 Відповісти
Гра в одні ворота завідомо програшна. Який би захист не був рано чи пізно його проб'ють. Даже всім відомий залізний куполт Ізраїля пробили бабуїни.
07.10.2025 10:34 Відповісти
Його не пробили, його перевантажили....
07.10.2025 10:40 Відповісти
Це все гра слів для виправдання поразки
07.10.2025 11:09 Відповісти
Ні
07.10.2025 12:04 Відповісти
ППО і ПРО це завжди про кофіцієнт ефективності який ніколи не буде дорівнювати 1, а завжди менше
07.10.2025 10:53 Відповісти
дії на знищення ЄС
США відкрито і зухвало поставляє чіпи для російської балістики
07.10.2025 11:59 Відповісти
Є все-таки притомні люди серед європейців! Крім "продавців щастя" типу Орбана, Фіцо...
07.10.2025 12:05 Відповісти
Так, тому треба знищувати причину, а не наслідки. Захід сам вигодував кацапського монстра, то ж хай тепер думає, як його загнати в стойло. За спинами вмираючих українців не відсидитесь, скоро і до вас прийде.
07.10.2025 12:12 Відповісти
 
 