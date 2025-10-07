Неможливо побудувати непробивну "стіну дронів", - командувач Сил оборони Естонії Мерило

Індустрія дронів

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило вважає, що створити непробивну "стіну дронів" неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, на запитання, що він думає про стіну дронів, Мерило сказав, що ця фраза не повинна створювати хибного відчуття безпеки.

"Неможливо побудувати стіну з дронів, крізь яку жоден дрон не зможе пройти. Ми повинні враховувати, що дещо все одно пройде", - пояснив він.

Водночас, зауважив Мерило, побудувати найефективнішу ешелоновану протиповітряну оборону можна.

"Частину обладнання вже замовлено і перебуває в дорозі, воно буде інтегровано дуже швидко, але ніколи не буде ситуації, коли якась божественна рука вбереже нас від усіх бід - незалежно від того, про яку сферу ведення війни ми говоримо в контексті Естонії", - додав він.

Також він прокоментував нещодавню фіксацію дронів у Копенгагені, Осло та Мюнхені. За словами Мерила, "позбутися цих невеликих дронів можна, причому досить швидко й ефективно".

Але він додав, що, можливо, спочатку доведеться змінити закон, навіть якщо це завдасть людям незручностей.

"Ми повинні з цим змиритися. Якщо навколо Талліннського аеропорту будуть створені деякі зони, де можна швидко ввімкнути електронні глушилки, і в результаті у когось не працюватиме мобільний телефон, то, простіше кажучи, люди не повинні бігати навколо і скаржитися на обмеження прав людини", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "Стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

