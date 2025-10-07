Уровень поддержки оборонных бюджетов в ЕС упал с 74% до 67%, - опрос

52% европейцев считают, что континент не готов к длительному конфликту. Поддержка увеличения расходов на оборону в ЕС снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Euractiv компанией Polling Europe.

Из более 5400 опрошенных респондентов две трети (67%) высказались за наращивание инвестиций в сектор обороны, тогда как в апреле 2024 года эту идею поддерживали 74%.

Опрос демонстрирует различия между регионами: если в Центральной и Восточной Европе 76% респондентов поддержали увеличение оборонных бюджетов, а в Северной - 73%, то в Южной только 59%. В Италии показатель составил 48%, тогда как в Испании - 68%. Польша, которая граничит с Россией и недавно подверглась вторжению в свое воздушное пространство 19 российских дронов, ожидаемо показала самый высокий уровень поддержки - 86%.

Политические различия также заметны: больше всего за рост оборонных расходов выступают сторонники центристских и правоцентристских партий, тогда как среди левых и ультраправых эта поддержка значительно ниже.

Относительно координации оборонных инвестиций мнения разделились: 48% европейцев считают, что ведущую роль должна играть Европейская комиссия, тогда как 41% отдают предпочтение принятию решений на национальном уровне.

Более половины опрошенных (52%) убеждены, что Европа не готова к длительному военному конфликту с третьей страной. Еще 26% считают, что континент "несколько" готов, столько же убеждены в его полной неготовности. Лишь десятая часть респондентов продемонстрировала оптимизм. В целом жители Северной и Центральной Европы оценивают перспективы более уверенно, чем в странах Юга.

