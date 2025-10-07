РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11385 посетителей онлайн
Новости Расходы на оборону
331 6

Уровень поддержки оборонных бюджетов в ЕС упал с 74% до 67%, - опрос

Европейские расходы на оборону

52% европейцев считают, что континент не готов к длительному конфликту. Поддержка увеличения расходов на оборону в ЕС снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Euractiv компанией Polling Europe.

Из более 5400 опрошенных респондентов две трети (67%) высказались за наращивание инвестиций в сектор обороны, тогда как в апреле 2024 года эту идею поддерживали 74%.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опрос демонстрирует различия между регионами: если в Центральной и Восточной Европе 76% респондентов поддержали увеличение оборонных бюджетов, а в Северной - 73%, то в Южной только 59%. В Италии показатель составил 48%, тогда как в Испании - 68%. Польша, которая граничит с Россией и недавно подверглась вторжению в свое воздушное пространство 19 российских дронов, ожидаемо показала самый высокий уровень поддержки - 86%.

Политические различия также заметны: больше всего за рост оборонных расходов выступают сторонники центристских и правоцентристских партий, тогда как среди левых и ультраправых эта поддержка значительно ниже.

Относительно координации оборонных инвестиций мнения разделились: 48% европейцев считают, что ведущую роль должна играть Европейская комиссия, тогда как 41% отдают предпочтение принятию решений на национальном уровне.

Более половины опрошенных (52%) убеждены, что Европа не готова к длительному военному конфликту с третьей страной. Еще 26% считают, что континент "несколько" готов, столько же убеждены в его полной неготовности. Лишь десятая часть респондентов продемонстрировала оптимизм. В целом жители Северной и Центральной Европы оценивают перспективы более уверенно, чем в странах Юга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 52% граждан Чехии поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией

Автор: 

Европа (2075) оборона (5291) опрос (2945)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи можуть підняти бойовий дух Європейців
показать весь комментарий
07.10.2025 12:53 Ответить
Да, це так, тому, що їм не клюнув в гузно смажений півень.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:54 Ответить
Макаронники сподіваються відсидітись на своєму півострові за спиною Європи.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:54 Ответить
с логикой что-то не так: "52% європейців вважають, що континент не готовий до тривалого конфлікту. Підтримка збільшення витрат на оборону в ЄС знижується"
показать весь комментарий
07.10.2025 13:04 Ответить
Яке розумне населення... Ситуація з безпекою погіршується, війна наближається, а підтримка оборонних бюджетів падає. Будуть штурмом брати пароходи що відпливають на США.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:17 Ответить
Ідіоти всюди однакові. Якщо континент не готовий до тривалого конфлікту, то треба навпаки збільшувати витрати на оборону, але ніт, ідіоти вважають що навпаки. Те саме було у нас в 2019, коли ідіоти під час війни з рашкою наобирали покидька, який розповідав ідіотам про заглянуть в глаза путіна та про те, що виготовлення зброє то заробляння на крові, що треба пєрєстать стрєлять... 100% це тепер відпрацьовується у Європі завдяки їхнім ідіотам.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:38 Ответить
 
 