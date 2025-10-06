РУС
52% граждан Чехии поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией

Победа Бабиша в Чехии: сколько чехов поддерживают коалицию

Коалицию ANO, правого движения "Автомобилисты" и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% чешских граждан - и это максимум из всех возможных коалиций.

Об этом свидетельствует опрос агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, сценарий, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство с победителем выборов ANO во главе с Андреем Бабишем, является приемлемым для относительного большинства чехов.

Несколько меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке "Автомобилистов" и SPD, или правительству ANO и "Автомобилистов" при поддержке SPD.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия навредит прежде всего себе, если прекратит "снарядную" инициативу для Украины, - Павел

Ни одна из конфигураций потенциальной коалиции, где фигурирует нынешний правительственный блок Spolu или партия премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.

К примеру, коалиция с ANO и ODS является приемлемой лишь для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты выборов в Чехии не отразятся на инициативе по поставкам снарядов Украине, - заявление ЕС

Напомним, что ранее лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш заявил, что поставками снарядов для Украины должно заниматься НАТО.

опрос (2943) Чехия (1807) Бабиш Андрей (37)
+6
Як буде так буде.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
06.10.2025 21:39
+4
Чому люди голосують за проросійські партії? За що вони так ненавидять нас?
06.10.2025 21:38
+4
А що це за така партія,антиукраїнська? Вони може в Україні партія? Чехи обрали собі керівництво,не Україні.В Україні є свої керманичі.
06.10.2025 21:43
Шо з чехами? - хочуть переметнутись до Орбана?
06.10.2025 21:34
не тіште себе ілюзіями, Україна та наші проблеми далеко не всім до вподоби...!!
Хто з нами, той наш товариш, хто не з нами, той іде на.... , курсом рюсского корабля !!!
06.10.2025 21:41
Чому люди голосують за проросійські партії? За що вони так ненавидять нас?
06.10.2025 21:38
Пропаганда, коли розказують казки що газ буде дешевий і життя казка, то багато ведуться на казки (приміром Україна), а те що жрати будуть лайно, про це мовчать, а у людей виявляється пам'ять погана.
06.10.2025 21:42
В Угорщині кубометр газу для населення коштує 30 євроцентів. В Україні - 17. Різниця в 1.8 разів.
Мінімальна з/п в Угорщині близько 700 євро, в Україні - 166 євро. Різниця в 4.2 рази.
Угорці жеруть лайно.
06.10.2025 21:51
може поцікавитеся, які проблеми у чехів, і що їх турбує? тоді стане ясно, чому вони вибрали ту чи іншу партію.
06.10.2025 21:52
просто молодь Чехії хоче руських братушек на танках зразка 1968 року. соцлагер та країну - ЧССР .
06.10.2025 21:56
Як буде так буде.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
06.10.2025 21:39
А що це за така партія,антиукраїнська? Вони може в Україні партія? Чехи обрали собі керівництво,не Україні.В Україні є свої керманичі.
06.10.2025 21:43
52% это не 73%
06.10.2025 21:44
Чехія стає черговою геополітичною перемогою Кремля...
Але перемогу над США їм все одно вже не перевершити.
06.10.2025 21:45
спрацьовує срах. в ЄС все більше людей вважає, що краще відсторонитись від підтримки України, щоб по ним не почало прилітать. пуйло знає свою справу.
06.10.2025 21:46
Ніби у нас влада краща. Все якесь таке...
06.10.2025 21:46
Вважаю, що після таких поразок , треба звільняти УСІХ міністрів України , ЗА ПОГАНУ ПРАЦЮ .
Україна - велика країна , ііі геополітичні інтереси мають бути важливими. Якщо десь виграє проросійська партія,це означає ПЛОХУ ПРАЦЮ міністрів у пропаганді, у культурному просторі, у ЗМІ , і плоху працю посольств.
А коли у посольствах працюють москалі , які російською розмовляють , культуру українську не пропагандують, то треба міняти состав посольства повністю .
Та й ще треба розвідку посилювати по світу
06.10.2025 21:54
Видно чехи хочуть щоб їм русня повторіла,так хочеться в минуле подивитись на танки в празі з зірочками і надписом на Берлін.Ну точно як народ донбасяо який всіх годував,а зараз в пакетики ходить.Хватіт корміть Україну ето не наша война,чим менше зброї в України тим швидше буде мир ура товаріщі,підтримаємо популістів і путінососів!!!
06.10.2025 22:00
А кто вам сказал что среднестатистический чешский обыватель чем-то сильно отличается от такого же украинского в том числе и донбасянина. Скажу больше, американский, точно такой же. Результат мы уже увидели.
06.10.2025 22:08
Ультраправі рухи у Європі набирають обертів. Перемагають ксенофоби та расисти, а до влади приходять ті, хто скучив за рускім чоботом.
06.10.2025 22:08
За сонцесяйного на багато більше би проголосувало. Такшо чехи ще нормальні
06.10.2025 22:10
У нас було більше божевільних, аж 73%
