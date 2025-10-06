52% граждан Чехии поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией
Коалицию ANO, правого движения "Автомобилисты" и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% чешских граждан - и это максимум из всех возможных коалиций.
Об этом свидетельствует опрос агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, сценарий, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство с победителем выборов ANO во главе с Андреем Бабишем, является приемлемым для относительного большинства чехов.
Несколько меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке "Автомобилистов" и SPD, или правительству ANO и "Автомобилистов" при поддержке SPD.
Ни одна из конфигураций потенциальной коалиции, где фигурирует нынешний правительственный блок Spolu или партия премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.
К примеру, коалиция с ANO и ODS является приемлемой лишь для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19%.
Напомним, что ранее лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш заявил, что поставками снарядов для Украины должно заниматься НАТО.
Хто з нами, той наш товариш, хто не з нами, той іде на.... , курсом рюсского корабля !!!
Мінімальна з/п в Угорщині близько 700 євро, в Україні - 166 євро. Різниця в 4.2 рази.
Угорці жеруть лайно.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
Але перемогу над США їм все одно вже не перевершити.
Україна - велика країна , ііі геополітичні інтереси мають бути важливими. Якщо десь виграє проросійська партія,це означає ПЛОХУ ПРАЦЮ міністрів у пропаганді, у культурному просторі, у ЗМІ , і плоху працю посольств.
А коли у посольствах працюють москалі , які російською розмовляють , культуру українську не пропагандують, то треба міняти состав посольства повністю .
Та й ще треба розвідку посилювати по світу