52% граждан Чехии поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией

Коалицию ANO, правого движения "Автомобилисты" и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% чешских граждан - и это максимум из всех возможных коалиций.

Об этом свидетельствует опрос агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, сценарий, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство с победителем выборов ANO во главе с Андреем Бабишем, является приемлемым для относительного большинства чехов.

Несколько меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке "Автомобилистов" и SPD, или правительству ANO и "Автомобилистов" при поддержке SPD.

Ни одна из конфигураций потенциальной коалиции, где фигурирует нынешний правительственный блок Spolu или партия премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.

К примеру, коалиция с ANO и ODS является приемлемой лишь для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19%.

Напомним, что ранее лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш заявил, что поставками снарядов для Украины должно заниматься НАТО.