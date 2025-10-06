РУС
Чехия навредит прежде всего себе, если прекратит "снарядную" инициативу для Украины, - Павел

Петр Павел

Чешский лидер Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.

Об этом Павел сказал на пресс-конференции в понедельник после переговоров с лидерами чешских политических партий, пишет ČTK, сообщает Цензор.НЕТ.

Павел сказал, что считает "снарядную" инициативу важной для Чехии по многим соображениям.

"Речь идет прежде всего о нашей надежности в отношениях с Украиной, которая действительно зависит от поставок боеприпасов через чешскую инициативу", - сказал политик.

Кроме этого, он отметил, что речь идет и о надежности Чехии в отношениях с партнерами.

"Если мы каким-либо образом сократим или даже прекратим эту поддержку, то навредим прежде всего себе. Но прекращение поддержки также будет иметь негативное влияние на Украину, где погибнет гораздо больше людей",- подчеркнул Павел.

Также президент Чехии прокомментировал недавнее заявление Андрея Бабиша, партия которого одержала победу на парламентских выборах. Бабиш сказал, что хочет большей прозрачности в реализации "снарядной" инициативы.

"Я предполагаю, что как Андрей Бабиш, так и представители других политических партий будут помнить прежде всего об интересах Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина. И мы не нанесем вреда ни им, ни себе",- сказал Павел.

Напомним, что ранее лидер партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, заявил, что поставкой снарядов для Украины должно заниматься НАТО.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Читайте также: Украина не готова к вступлению в ЕС, сначала нужно закончить войну, - экс-премьер Чехии Бабиш

Ше недовго ждати - Бабіш зформує уряд і будем побачити хто чим дихає
06.10.2025 16:48 Ответить
Павел - дуже порядна людина і наш друг. Дай бог йому мудрості та сил стимулювати чеське суспільство на підтримку України.
06.10.2025 16:54 Ответить
 
 