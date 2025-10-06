Чехія зашкодить насамперед собі, якщо припинить "снарядну" ініціативу для України, - Павел

Чеський лідер Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.

Про це Павел сказав на пресконференції в понеділок після переговорів з лідерами чеських політичних партій, пише ČTK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Павел сказав, що вважає "снарядну" ініціативу важливою для Чехії з багатьох міркувань.

"Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах з Україною, яка справді залежить від поставок боєприпасів через чеську ініціативу", - сказав політик.

Окрім цього, він зазначив, що йдеться і про надійність Чехії у відносинах із партнерами.

"Якщо ми будь-яким чином скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, то нашкодимо насамперед собі. Але припинення підтримки також матиме негативний вплив на Україну, де загине набагато більше людей",- наголосив Павел.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також президент Чехії прокоментував нещодавню заяву Андрея Бабіша, партія якого здобула перемогу на парламентських виборах. Бабіш сказав, що хоче більшої прозорості у реалізації "снарядної" ініціативи.

"Я припускаю, що як Андрій Бабіш, так і представники інших політичних партій будуть пам'ятати насамперед про інтереси Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна. І ми не завдамо шкоди ні їм, ні собі",- сказав Павел.

Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Читайте також: Україна не готова до вступу в ЄС, спочатку потрібно закінчити війну, - експрем’єр Чехії Бабіш