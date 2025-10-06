Результаты выборов в Чехии не повлияют на инициативу по поставкам снарядов Украине, - заявление ЕС

В Европейском Союзе убеждены, что результаты парламентских выборов в Чехии не повлияют на чешскую инициативу по поставкам боеприпасов в Украину.

Об этом сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, глава европейской дипломатии Кая Каллас поддерживает связь со всеми государствами-членами и призывает их усилить поддержку Украины.

Гиппер добавила, что ЕС предоставил Украине уже 80% из двух миллионов артиллерийских боеприпасов.

15 октября запланировано заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет обсуждаться вопрос обороны, добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия навредит прежде всего себе, если прекратит "снарядную" инициативу для Украины, - Павел

Напомним, что ранее лидер партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, заявил, что поставками снарядов для Украины должно заниматься НАТО.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Больше читайте в нашем Telegram-канале