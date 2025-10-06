Результати виборів у Чехії не позначаться на ініціативі з постачання снарядів Україні, - заява ЄС

У Європейському Союзі переконані, що результати парламентських виборів у Чехії не вплинуть на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України.

Про це сказала речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, очільника європейської дипломатії Кая Каллас підтримує зв’язок з усіма державами-членами та закликає їх посилити підтримку України.

Гіппер додала, що ЄС надав Україні вже 80% із двох мільйонів артилерійських боєприпасів.

15 жовтня заплановане засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому обговорюватиметься питання оборони, додала речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

