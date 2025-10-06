УКР
Результати виборів у Чехії не позначаться на ініціативі з постачання снарядів Україні, - заява ЄС

Снарядна ініціатива для України: ЄС прокоментував

У Європейському Союзі переконані, що результати парламентських виборів у Чехії не вплинуть на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України.

Про це сказала речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, очільника європейської дипломатії Кая Каллас підтримує зв’язок з усіма державами-членами та закликає їх посилити підтримку України.

Гіппер додала, що ЄС надав Україні вже 80% із двох мільйонів артилерійських боєприпасів.

15 жовтня заплановане засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому обговорюватиметься питання оборони, додала речниця Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія зашкодить насамперед собі, якщо припинить "снарядну" ініціативу для України, - Павел

Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

боєприпаси (2361) Чехія (1724) Євросоюз (14257)
Якщо Бабіш отримував бабліш від росіі, то в такому разі, він буде намагатися в будь-який спосіб скасувати усі рішення доя допомоги Україні.
06.10.2025 19:16
а ЄС не може заявити, що Угорщина не вплине на вступ України до ЄС?
06.10.2025 20:19
 
 