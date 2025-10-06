УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Чехії
1 906 19

52% громадян Чехії підтримують коаліцію Бабіша з антиукраїнською партією

Перемога Бабіша у Чехії: скільки чехів підтримують коаліцію

Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських громадян – і це максимум з-поміж усіх можливих коаліцій.

Про це свідчить опитування агенції NMS для порталу Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO на чолі Андрея Бабіша, є прийнятним для відносної більшості чехів.

Дещо меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія зашкодить насамперед собі, якщо припинить "снарядну" ініціативу для України, - Павел

Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок Spolu чи партія премʼєра Петра Фіали ODS, не здобуває порівнянної підтримки.

Приміром, коаліція з ANO й ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Spolu вважається прийнятною для 19%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати виборів у Чехії не позначаться на ініціативі з постачання снарядів Україні, - заява ЄС

Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.

Автор: 

опитування (2072) Чехія (1724) Бабіш Андрій (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Як буде так буде.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
показати весь коментар
06.10.2025 21:39 Відповісти
+3
Шо з чехами? - хочуть переметнутись до Орбана?
показати весь коментар
06.10.2025 21:34 Відповісти
+3
Чому люди голосують за проросійські партії? За що вони так ненавидять нас?
показати весь коментар
06.10.2025 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо з чехами? - хочуть переметнутись до Орбана?
показати весь коментар
06.10.2025 21:34 Відповісти
не тіште себе ілюзіями, Україна та наші проблеми далеко не всім до вподоби...!!
Хто з нами, той наш товариш, хто не з нами, той іде на.... , курсом рюсского корабля !!!
показати весь коментар
06.10.2025 21:41 Відповісти
Чому люди голосують за проросійські партії? За що вони так ненавидять нас?
показати весь коментар
06.10.2025 21:38 Відповісти
Пропаганда, коли розказують казки що газ буде дешевий і життя казка, то багато ведуться на казки (приміром Україна), а те що жрати будуть лайно, про це мовчать, а у людей виявляється пам'ять погана.
показати весь коментар
06.10.2025 21:42 Відповісти
В Угорщині кубометр газу для населення коштує 30 євроцентів. В Україні - 17. Різниця в 1.8 разів.
Мінімальна з/п в Угорщині близько 700 євро, в Україні - 166 євро. Різниця в 4.2 рази.
Угорці жеруть лайно.
показати весь коментар
06.10.2025 21:51 Відповісти
може поцікавитеся, які проблеми у чехів, і що їх турбує? тоді стане ясно, чому вони вибрали ту чи іншу партію.
показати весь коментар
06.10.2025 21:52 Відповісти
просто молодь Чехії хоче руських братушек на танках зразка 1968 року. соцлагер та країну - ЧССР .
показати весь коментар
06.10.2025 21:56 Відповісти
Як буде так буде.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
показати весь коментар
06.10.2025 21:39 Відповісти
А що це за така партія,антиукраїнська? Вони може в Україні партія? Чехи обрали собі керівництво,не Україні.В Україні є свої керманичі.
показати весь коментар
06.10.2025 21:43 Відповісти
52% это не 73%
показати весь коментар
06.10.2025 21:44 Відповісти
Чехія стає черговою геополітичною перемогою Кремля...
Але перемогу над США їм все одно вже не перевершити.
показати весь коментар
06.10.2025 21:45 Відповісти
спрацьовує срах. в ЄС все більше людей вважає, що краще відсторонитись від підтримки України, щоб по ним не почало прилітать. пуйло знає свою справу.
показати весь коментар
06.10.2025 21:46 Відповісти
Ніби у нас влада краща. Все якесь таке...
показати весь коментар
06.10.2025 21:46 Відповісти
Вважаю, що після таких поразок , треба звільняти УСІХ міністрів України , ЗА ПОГАНУ ПРАЦЮ .
Україна - велика країна , ііі геополітичні інтереси мають бути важливими. Якщо десь виграє проросійська партія,це означає ПЛОХУ ПРАЦЮ міністрів у пропаганді, у культурному просторі, у ЗМІ , і плоху працю посольств.
А коли у посольствах працюють москалі , які російською розмовляють , культуру українську не пропагандують, то треба міняти состав посольства повністю .
Та й ще треба розвідку посилювати по світу
показати весь коментар
06.10.2025 21:54 Відповісти
Видно чехи хочуть щоб їм русня повторіла,так хочеться в минуле подивитись на танки в празі з зірочками і надписом на Берлін.Ну точно як народ донбасяо який всіх годував,а зараз в пакетики ходить.Хватіт корміть Україну ето не наша война,чим менше зброї в України тим швидше буде мир ура товаріщі,підтримаємо популістів і путінососів!!!
показати весь коментар
06.10.2025 22:00 Відповісти
А кто вам сказал что среднестатистический чешский обыватель чем-то сильно отличается от такого же украинского в том числе и донбасянина. Скажу больше, американский, точно такой же. Результат мы уже увидели.
показати весь коментар
06.10.2025 22:08 Відповісти
Ультраправі рухи у Європі набирають обертів. Перемагають ксенофоби та расисти, а до влади приходять ті, хто скучив за рускім чоботом.
показати весь коментар
06.10.2025 22:08 Відповісти
За сонцесяйного на багато більше би проголосувало. Такшо чехи ще нормальні
показати весь коментар
06.10.2025 22:10 Відповісти
 
 