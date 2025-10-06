52% громадян Чехії підтримують коаліцію Бабіша з антиукраїнською партією
Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських громадян – і це максимум з-поміж усіх можливих коаліцій.
Про це свідчить опитування агенції NMS для порталу Novinky, інформує Цензор.НЕТ.
Так, сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO на чолі Андрея Бабіша, є прийнятним для відносної більшості чехів.
Дещо меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.
Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок Spolu чи партія премʼєра Петра Фіали ODS, не здобуває порівнянної підтримки.
Приміром, коаліція з ANO й ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Spolu вважається прийнятною для 19%.
Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.
Хто з нами, той наш товариш, хто не з нами, той іде на.... , курсом рюсского корабля !!!
Мінімальна з/п в Угорщині близько 700 євро, в Україні - 166 євро. Різниця в 4.2 рази.
Угорці жеруть лайно.
Чехи зробили свій вибір.
А Володя з Єрмачком все розрулить.
Два потужних менеджери на чолі держави, це справжня знахідка для України.
Але перемогу над США їм все одно вже не перевершити.
Україна - велика країна , ііі геополітичні інтереси мають бути важливими. Якщо десь виграє проросійська партія,це означає ПЛОХУ ПРАЦЮ міністрів у пропаганді, у культурному просторі, у ЗМІ , і плоху працю посольств.
А коли у посольствах працюють москалі , які російською розмовляють , культуру українську не пропагандують, то треба міняти состав посольства повністю .
Та й ще треба розвідку посилювати по світу