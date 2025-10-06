52% громадян Чехії підтримують коаліцію Бабіша з антиукраїнською партією

Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських громадян – і це максимум з-поміж усіх можливих коаліцій.

Про це свідчить опитування агенції NMS для порталу Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO на чолі Андрея Бабіша, є прийнятним для відносної більшості чехів.

Дещо меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.

Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок Spolu чи партія премʼєра Петра Фіали ODS, не здобуває порівнянної підтримки.

Приміром, коаліція з ANO й ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Spolu вважається прийнятною для 19%.

Нагадаємо, що раніше лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що постачанням снарядів для України має займатися НАТО.