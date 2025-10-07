УКР
Рівень підтримки оборонних бюджетів у ЄС впав з 74% до 67%, - опитування

Європейські витрати на оборону

52% європейців вважають, що континент не готовий до тривалого конфлікту. Підтримка збільшення витрат на оборону в ЄС знижується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного для Euractiv компанією Polling Europe.

З понад 5400 опитаних респондентів дві третини (67%) висловилися за нарощування інвестицій у сектор оборони, тоді як у квітні 2024 року цю ідею підтримували 74%.

Опитування демонструє розбіжності між регіонами: якщо в Центральній та Східній Європі 76% респондентів підтримали збільшення оборонних бюджетів, а в Північній - 73%, то в Південній лише 59%. В Італії показник склав 48%, тоді як в Іспанії - 68%. Польща, яка межує з Росією і нещодавно зазнала вторгнення у свій повітряний простір 19 російських дронів, очікувано показала найвищий рівень підтримки - 86%.

Політичні відмінності також помітні: найбільше за зростання оборонних витрат виступають прихильники центристських і правоцентристських партій, тоді як серед лівих та ультраправих ця підтримка значно нижча.

Щодо координації оборонних інвестицій думки розділилися: 48% європейців вважають, що провідну роль має відігравати Європейська комісія, тоді як 41% віддають перевагу ухваленню рішень на національному рівні.

Понад половина опитаних (52%) переконані, що Європа не готова до тривалого військового конфлікту з третьою країною. Ще 26% вважають, що континент "дещо" готовий, стільки ж переконані у його повній неготовності. Лише десята частина респондентів продемонструвала оптимізм. Загалом мешканці Північної та Центральної Європи оцінюють перспективи більш упевнено, ніж у країнах Півдня.

Кацапи можуть підняти бойовий дух Європейців
07.10.2025 12:53 Відповісти
Да, це так, тому, що їм не клюнув в гузно смажений півень.
07.10.2025 12:54 Відповісти
Макаронники сподіваються відсидітись на своєму півострові за спиною Європи.
07.10.2025 12:54 Відповісти
с логикой что-то не так: "52% європейців вважають, що континент не готовий до тривалого конфлікту. Підтримка збільшення витрат на оборону в ЄС знижується"
07.10.2025 13:04 Відповісти
Яке розумне населення... Ситуація з безпекою погіршується, війна наближається, а підтримка оборонних бюджетів падає. Будуть штурмом брати пароходи що відпливають на США.
07.10.2025 13:17 Відповісти
Ідіоти всюди однакові. Якщо континент не готовий до тривалого конфлікту, то треба навпаки збільшувати витрати на оборону, але ніт, ідіоти вважають що навпаки. Те саме було у нас в 2019, коли ідіоти під час війни з рашкою наобирали покидька, який розповідав ідіотам про заглянуть в глаза путіна та про те, що виготовлення зброє то заробляння на крові, що треба пєрєстать стрєлять... 100% це тепер відпрацьовується у Європі завдяки їхнім ідіотам.
07.10.2025 13:38 Відповісти
 
 