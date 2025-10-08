Лідери ЄС у жовтні обговорять "стіну дронів" і спільну оборонну стратегію

Європейська рада 23–24 жовтня у Брюсселі розгляне дорожню карту з оборонної готовності ЄС, що включає створення "стіни дронів" і систему Eastern Flank Watch. Пріоритет — безпілотники та засоби протидії дронам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила міністерка у справах Європи Данії Марі Б'єрре, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту у Страсбурзі 8 жовтня щодо спільної відповіді на порушення Росією повітряного простору ЄС.

Європейська рада обговорить оборонну стратегію ЄС та будівництво "стіни дронів" в ЄС під час засідання 23-24 жовтня.

"Минулого тижня в Копенгагені лідери ЄС чітко підтвердили свої зобов’язання працювати разом. Вони обговорили прогрес щодо узгоджених пріоритетних напрямів, які включають, зокрема, протиповітряну та протиракетну оборону, артилерію, безпілотні літальні апарати та системи протидії дронам, військову мобільність і кіберстійкість", – розповіла Б’єрре.

Вона зауважила, що лідери ЄС в Копенгагені загалом підтримали пріоритетні ініціативи, представлені Єврокомісією та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас.

"Серед них – європейська ініціатива щодо дронів та система спостереження за східним флангом Eastern Flank Watch ("Варта східного флангу")", – уточнила данська міністерка.

"Європейська рада у жовтні повернеться до розгляду дорожньої карти з питань оборонної готовності. Безпілотники та системи протидії дронам є головним пріоритетом", – наголосила вона.

За словами Марії Б’єрре, проєкт Eastern Flank Watch, до якого входить і "стіна дронів", "буде доповнювати ініціативи та дії НАТО на східному кордоні".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.