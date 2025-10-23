УКР
Європа не зможе збудувати непрохідну "стіну з дронів", - Пісторіус

Пісторіус про Стіну дронів

Європа не здатна побудувати надійну "стіну з безпілотників" уздовж східних кордонів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню The Times.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Йдеться про ініціативу, яку раніше підтримали прикордонні держави НАТО після того, як російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Проект передбачає створення системи датчиків, радарів, акустичних детекторів і засобів знищення дронів — від кулеметів до лазерів і мікроракет.

Однак Пісторіус вважає, що захист усього сухопутного кордону НАТО з Росією, Білоруссю та Україною наразі є нереалістичним завданням.

"Стіна з безпілотників, яку ніколи не можна буде пробити, поки що не є реалістичною. Але вона могла б зменшити кількість дронів під час потенційної атаки. Тим часом нам доведеться продовжувати захищати увесь повітряний простір НАТО", — сказав міністр.

Пісторіус також застеріг, що Кремль намагається відвернути увагу НАТО на боротьбу з "дешевими і нешкідливими" дронами, тоді як потрібно розвивати повноцінну систему протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС у жовтні обговорять "стіну дронів" і спільну оборонну стратегію

Країни Альянсу побоюються, що в разі масштабного конфлікту Росія може перевантажити систему ППО НАТО хвилями дешевих безпілотників, у тому числі без вибухового навантаження.

ППО (3655) Євросоюз (14365) дрони (6140) Пісторіус Борис (318)
І раша не зможе. Головна стіна дронів - це удари по рашці.
Виготовляйте дрони та передавайте їх ЗСУ. Напад - кращий захист. У ворога все палатиме має.
показати весь коментар
23.10.2025 18:04 Відповісти
Снова какую-нибудь стену звездунов придумают?
показати весь коментар
23.10.2025 18:14 Відповісти
Стена лазеров из микроракет неожиданно оказалась брехней. А вы с Зеленского за фламинго смеетесь.
показати весь коментар
23.10.2025 18:06 Відповісти
Отакої. Тоді підказка "пісторіусам": треба зробити, щоб кацапія перестала існувати, щоб розпалася, як колись ссср.

Матимете спокій на вічні часи. А для того не треба будувати "мур_дронів", а лише перестати напомповувати її грошима.

Затягніть паски бодай на пів дірочки, відмовтеся від необов'язкових видатків, припиніть будь-яку співпрацю з людоїдами. І матимете результат.
показати весь коментар
23.10.2025 18:09 Відповісти
Срср розпався зовсім з інших причин. В рашки таких причин нема. Досить вже дрочити на те, чого не буде. І так вже 4 роки дрочать, а українці тим часом гинуть. Треба реальні дії, які дійсно принесуть результат.
показати весь коментар
23.10.2025 18:46 Відповісти
дайте гроші зермаковській бригаді - вони й чотири стіни побудують... а потім і дах... але не факт, що дронів
показати весь коментар
23.10.2025 18:11 Відповісти
попросіть піаніста він вам мільйон дронів випише
показати весь коментар
23.10.2025 18:13 Відповісти
США хитрі ,куплять в нас ,а потім продадуть Європі
показати весь коментар
23.10.2025 18:14 Відповісти
Найкраща " європейська оборонна стіна дронів" - коли вони роями висітимуть над підприємствами ВПК, та крупними промисловими центрами Росії...
показати весь коментар
23.10.2025 18:18 Відповісти
Пока все наоборот. Они каждый день скулят и жалуются на кацапские дроны в Европе.
показати весь коментар
23.10.2025 18:21 Відповісти
Они вообще любят скулить и жаловаться.
показати весь коментар
23.10.2025 18:22 Відповісти
Значить Європі ... пісторіус ? 🤔
показати весь коментар
23.10.2025 18:21 Відповісти
они себя не могут защитить от орд африканцев и азиатов
показати весь коментар
23.10.2025 18:22 Відповісти
 
 