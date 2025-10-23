Європа не зможе збудувати непрохідну "стіну з дронів", - Пісторіус
Європа не здатна побудувати надійну "стіну з безпілотників" уздовж східних кордонів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню The Times.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Йдеться про ініціативу, яку раніше підтримали прикордонні держави НАТО після того, як російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Проект передбачає створення системи датчиків, радарів, акустичних детекторів і засобів знищення дронів — від кулеметів до лазерів і мікроракет.
Однак Пісторіус вважає, що захист усього сухопутного кордону НАТО з Росією, Білоруссю та Україною наразі є нереалістичним завданням.
"Стіна з безпілотників, яку ніколи не можна буде пробити, поки що не є реалістичною. Але вона могла б зменшити кількість дронів під час потенційної атаки. Тим часом нам доведеться продовжувати захищати увесь повітряний простір НАТО", — сказав міністр.
Пісторіус також застеріг, що Кремль намагається відвернути увагу НАТО на боротьбу з "дешевими і нешкідливими" дронами, тоді як потрібно розвивати повноцінну систему протиповітряної оборони.
Країни Альянсу побоюються, що в разі масштабного конфлікту Росія може перевантажити систему ППО НАТО хвилями дешевих безпілотників, у тому числі без вибухового навантаження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виготовляйте дрони та передавайте їх ЗСУ. Напад - кращий захист. У ворога все палатиме має.
Матимете спокій на вічні часи. А для того не треба будувати "мур_дронів", а лише перестати напомповувати її грошима.
Затягніть паски бодай на пів дірочки, відмовтеся від необов'язкових видатків, припиніть будь-яку співпрацю з людоїдами. І матимете результат.