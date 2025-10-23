ЕС планирует полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года

Страны Европейского Союза завершат процесс отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 1 января 2027 года.

Об этом говорится в опубликованном 19-м пакете санкций против РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Согласно документу, целью ЕС является запрет на покупку, импорт, а также прямую или косвенную передачу СПГ из России в Евросоюз. Под запрет также попадает предоставление технической и финансовой помощи, связанной с поставками российского газа.

Пакет санкций предусматривает поэтапное внедрение: первый этап ограничений вступит в силу 25 апреля 2026 года и будет касаться лишь части контрактов, тогда как полный запрет запланирован до 1 января 2027 года.

Что предшествовало?

Сегодня, 23 октября, Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России.

