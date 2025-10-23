Європейські гіганти створюють спільне космічне підприємство для конкуренції зі Starlink, – Reuters

Європейські аерокосмічні групи Airbus, Thales і Leonardo оголосили про попередню угоду щодо об’єднання космічних активів у спільне підприємство, щоб посилити позиції на ринку супутників і сервісів на тлі експансії Starlink.

Запуск нової компанії у Франції очікується з 2027 року, повідомляє Reuters.

Вона об'єднає Thales Alenia Space і Telespazio (спільне підприємство Thales і Leonardo), частину космічних і цифрових бізнесів Airbus, решту космічних активів Leonardo та Thales SESO.

Нова структура налічуватиме близько 25 000 співробітників і матиме 6,5 млрд євро виторгу (дані за 2024 рік). Компанії прогнозують її зростання на "кількасот мільйонів євро" на рік завдяки синергії після п’ятого року роботи.

Первинний розподіл часток у новій спільній компанії буде таким: Airbus – 35%, Thales – 32,5%, Leonardo – 32,5%. Після закриття угоди у 2027 році пакети планують вирівняти до третин через взаємні компенсаційні виплати.

Сторони заявили про спільний контроль над новою компанією із "збалансованою системою управління" та пообіцяли уникати ротаційного керівництва чи квот за національністю. Попереду – до двох років консультацій із урядами, профспілками та Єврокомісією.

Компанії-засновниці нової компанії вже скоротили сукупно близько 3 000 робочих місць у космічному бізнесі, але нових скорочень не анонсували. Після оголошення акції Thales і Leonardo зросли більш ніж на 2%.

Французький міністр фінансів Ролан Лескюр заявив, що угода "посилить європейський суверенітет в умовах жорсткої глобальної конкуренції".

Європейські виробники традиційно були конкурентними у запуску супутників на геостаціонарну орбіту, але ринок змінили дешевші сузір’я супутників на низькій орбіті – передусім мережа Starlink.

Раніше повідомлялось, що Китай активно шукає методи протидії супутниковій мережі Starlink мільярдера Ілона Маска, яку Китай вважає загрозою національній безпеці.

Так, у відкритих наукових журналах опубліковано десятки робіт, присвячених способам виявлення та знищення Starlink.