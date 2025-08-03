Китай досліджує способи виявлення та знищення супутників Starlink, – AP

Китай активно шукає методи протидії супутниковій мережі Starlink мільярдера Ілона Маска, яку Китай вважає загрозою національній безпеці. Так, у відкритих наукових журналах опубліковано десятки робіт, присвячених способам виявлення та знищення Starlink.

Про це пише Associated Press, передає LIGA.net.

Як повідомляється, китайські вчені пропонують різні методи протидії: від створення флоту супутників-шпигунів, які стежитимуть за апаратами Starlink і потенційно пошкоджуватимуть їхні сонячні батареї корозійними матеріалами, до використання потужних лазерів для спалювання обладнання.

Інженери Народно-визвольних військ Китаю також розглядають можливість застосування невеликих оптичних телескопів для моніторингу масивів Starlink.

Дослідники вважають, що Starlink – велике угруповання низькоорбітальних супутників, що забезпечують дешевий і швидкий зв'язок навіть у віддалених районах, – становить високий ризик для Китаю та його стратегічних інтересів.

"Оскільки США інтегрують технології Starlink у військові космічні активи для отримання стратегічної переваги над противниками, інші країни все більше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерній, космічній та кібернетичній сферах", – писали професори Національного університету оборонних технологій Китаю в статті 2023 року.

Associated Press зауважує, що побоювання з приводу панування Starlink посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли стало зрозуміло, які переваги на полі бою можуть дати супутники Маска.

Раніше стало відомо, що Маск у кінці вересня 2022 року віддав наказ вимкнути покриття Starlink у Херсонській області та окремих районах Донецької області, коли Сили оборони України йшли в наступ.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.