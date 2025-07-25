Маск вимкнув Starlink під час наступу України в 2022 році, – Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск у кінці вересня 2022 року віддав наказ вимкнути покриття Starlink у Херсонській області та окремих районах Донецької області, коли Сили оборони України йшли в наступ.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters, передає LIGA.net.

Один зі співрозмовників агентства, що знав про цю команду, навіть назвало конкретну дату – 30 вересня 2022 року.

"Після наказу Маска українські війська опинилися в комунікаційному блекауті. Солдати запанікували, безпілотники, що стежили за російськими силами, "осліпли", а підрозділи далекобійної артилерії, які покладалися на Starlink для наведення вогню, втратили здатність вражати цілі", – сказано в розслідуванні.

Українські джерела Reuters розповіли, що через відключення Starlink нібито зірвалося можливе оточення російських військ у місті Берислав на правому березі Дніпра.

Як пише видання, рішення Маска шокувало деяких співробітників Starlink і фактично змінило лінію фронту, дозволивши Маску, за словами одного зі співрозмовників агентства, "взяти долю війни у власні руки".

Вони припускають, що Маск боявся ядерного удару з боку Росії у відповідь на українські успіхи на полі бою. Російські війська на початку осені 2022 року відступали, що змусило Кремль оголосити часткову мобілізацію та розгорнути інформаційну операцію щодо можливості застосування ядерної зброї.

Приблизно тоді Маск вів кулуарні розмови з високопосадовцями Адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, під час яких, як розповів колишній співробітник Білого дому, представники спецслужб та безпеки висловлювали занепокоєння тим, що президент РФ Владмір Путін може втілити свої погрози в життя.

Маск запитував американських чиновників, чи знають вони, де і як Україна використовує Starlink на полі бою. Незабаром після цього він наказав припинити обслуговування Starlink.

Маск відмовився коментувати інформацію Reuters, а в SpaceX назвали її "неточною".

Раніше стало відомо, що Росія повідомила міжнародним регуляторам, що вважає цивільні навігаційні супутники та супутники мовлення в Європі, які використовуються також для підтримки України, своїми законними цілями та може глушити їхні сигнали на цих підставах.

Перед тим повідомлялося, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.