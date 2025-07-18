Росія погрожує глушити європейські супутники, які допомагають Україні

Індустрія дронів

Росія повідомила міжнародним регуляторам, що вважає цивільні навігаційні супутники та супутники мовлення в Європі, які використовуються також для підтримки України, своїми законними цілями та може глушити їхні сигнали на цих підставах.

Про це пише галузеве видання Space Intel Report, передає Укрінформ.

"Міністерство цифрового розвитку і зв'язку Росії повідомило міжнародним регуляторам – Міжнародному союзу електрозв'язку (МСЕ) та Раді з регулювання зв'язку, – що європейські країни, які використовують навігаційні і трансляційні супутники як у цивільних, так і у військових цілях, в тому числі для підтримки України, втратили право на протест, якщо сигнали цих супутників будуть заглушені Росією", – сказано в публікації.

У березні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди подали скаргу до МСЕ щодо втручання Росії у супутниковий зв'язок на континенті.

17 інших країн Європейського Союзу та Велика Британія висловили свою підтримку ініціативі, яка вимагає від Росії припинити саботаж.

У 2024 році перебої були спрямовані на головних європейських супутникових провайдерів, включно з Eutelsat і SES, які передають сигнали телебачення, радіо та забезпечують роботу аеронавігаційних систем.

Один із епізодів російського втручання був зафіксований навесні. Несподівано російська військова пропаганда двічі з'явилася на каналі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах. Торік Eutelsat, що базується у Франції, і SES зі Швеції та Люксембургу досліджували ці збої. Вони дійшли висновку, що втручання здійснювалися з тимчасово окупованого Росією Криму та Калінінградської області (Росія).

Раніше повідомлялося, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.