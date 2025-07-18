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Новини
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Росія погрожує глушити європейські супутники, які допомагають Україні

Індустрія дронів

Росія заявила, що глушитиме європейські супутники, які допомагають Україні

Росія повідомила міжнародним регуляторам, що вважає цивільні навігаційні супутники та супутники мовлення в Європі, які використовуються також для підтримки України, своїми законними цілями та може глушити їхні сигнали на цих підставах.

Про це пише галузеве видання Space Intel Report, передає Укрінформ.

"Міністерство цифрового розвитку і зв'язку Росії повідомило міжнародним регуляторам – Міжнародному союзу електрозв'язку (МСЕ) та Раді з регулювання зв'язку, – що європейські країни, які використовують навігаційні і трансляційні супутники як у цивільних, так і у військових цілях, в тому числі для підтримки України, втратили право на протест, якщо сигнали цих супутників будуть заглушені Росією", – сказано в публікації.

У березні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди подали скаргу до МСЕ щодо втручання Росії у супутниковий зв'язок на континенті.

17 інших країн Європейського Союзу та Велика Британія висловили свою підтримку ініціативі, яка вимагає від Росії припинити саботаж.

У 2024 році перебої були спрямовані на головних європейських супутникових провайдерів, включно з Eutelsat і SES, які передають сигнали телебачення, радіо та забезпечують роботу аеронавігаційних систем.

Один із епізодів російського втручання був зафіксований навесні. Несподівано російська військова пропаганда двічі з'явилася на каналі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах. Торік Eutelsat, що базується у Франції, і SES зі Швеції та Люксембургу досліджували ці збої. Вони дійшли висновку, що втручання здійснювалися з тимчасово окупованого Росією Криму та Калінінградської області (Росія).

Раніше повідомлялося, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.

Автор: 

інтернет (1376) росія (14696) зв’язок (234) супутник (149) Євросоюз (5295)


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Топ коментарі
+5
Кацапи хоч розуміють , що це працює в ОБИДВА боки ...?
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18.07.2025 16:02 Відповісти
+4
Глушилка у прутня, уже висохла, а він все теліпає нею, перед **********, орбана і недострєльонного з трампом…
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18.07.2025 15:57 Відповісти
+3
Глушити чим?Гороховими газами?
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18.07.2025 15:59 Відповісти
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Глушилка у прутня, уже висохла, а він все теліпає нею, перед **********, орбана і недострєльонного з трампом…
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18.07.2025 15:57 Відповісти
Глушити чим?Гороховими газами?
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18.07.2025 15:59 Відповісти
Елементарно. Було б бажання. Навіть Ви зможете.
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18.07.2025 16:18 Відповісти
Тю, можна сонце погасити. Буде темно...
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18.07.2025 16:32 Відповісти
Кацапи хоч розуміють , що це працює в ОБИДВА боки ...?
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18.07.2025 16:02 Відповісти
Нажаль, не працює.
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18.07.2025 16:14 Відповісти
Працює.
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18.07.2025 16:51 Відповісти
Ви чули про граглушення кацапських супутників Європейцями?
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18.07.2025 16:53 Відповісти
Раніше пам"ятаю грозилися збивати тепер тільки глушити ....
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18.07.2025 16:03 Відповісти
Ілона, як тобі таке ?
подякуй свого папку буйло-філа !

.
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18.07.2025 16:04 Відповісти
Будуть глушити і збивати хренотронною зброєю з перегаром.
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18.07.2025 16:04 Відповісти
СТОП!!!ОТРУБИТЕ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ РОСАШКЕ!!!ВСЁ РЕШИТСЯ!!!ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ В САНКЦИЯХ!!!
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18.07.2025 16:23 Відповісти
УЧИТЫВАЯ ГАШЕ ВРЕМЯ ТО ОТКЛЮЧИВШИ ПОРАШКУ ОТ ПОЛНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ!!!И САНКЦИЙ НЕ НУЖНО!!!БИТКОИН И ЕМУ ПОДНОГО У НИХ НЕ БУДЕТ!!!!
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18.07.2025 16:26 Відповісти
Так також вдарьте по заводам мерседеса, бмв - на автівках котрих пересуваються керівництво ВСУ!
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18.07.2025 16:53 Відповісти

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