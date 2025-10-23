ЄС планує повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року
Країни Європейського Союзу завершать процес відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ) до 1 січня 2027 року.
Про це йдеться в опублікованому 19-му пакеті санкцій проти РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Згідно з документом, метою ЄС є заборона на купівлю, імпорт, а також пряму чи непряму передачу СПГ із Росії до Євросоюзу. Під заборону також потрапляє надання технічної та фінансової допомоги, пов’язаної з поставками російського газу.
Пакет санкцій передбачає поетапне впровадження: перший етап обмежень набуде чинності 25 квітня 2026 року та стосуватиметься лише частини контрактів, тоді як повна заборона запланована до 1 січня 2027 року.
Що передувало?
Сьогодні, 23 жовтня, Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль