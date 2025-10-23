УКР
ЄС планує повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року

поставки газу

Країни Європейського Союзу завершать процес відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ) до 1 січня 2027 року.

Про це йдеться в опублікованому 19-му пакеті санкцій проти РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Згідно з документом, метою ЄС є заборона на купівлю, імпорт, а також пряму чи непряму передачу СПГ із Росії до Євросоюзу. Під заборону також потрапляє надання технічної та фінансової допомоги, пов’язаної з поставками російського газу.

Пакет санкцій передбачає поетапне впровадження: перший етап обмежень набуде чинності 25 квітня 2026 року та стосуватиметься лише частини контрактів, тоді як повна заборона запланована до 1 січня 2027 року.

Що передувало?

Сьогодні, 23 жовтня, Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

Коментувати
чим відповість Мадяр? ))
23.10.2025 13:13 Відповісти
Аж до 2027 року? Далекувато. Прикро що так, бо кацапи отримують евро сьогодні. За ці евро виробляють смертоносну зброю і вбивають українців. А через рік все може змінитися і до мадяр, словаків приєднається ще декілька країн після виборів і зроблять відміну цих рішень.
23.10.2025 13:14 Відповісти
Тобто єврокуколди ще понад рік купуватимуть російський СПГ, і повірте мені, вони будуть робити рекордні закупівлі, тим самим щедро фінансуватимуть путінську війну.
23.10.2025 13:16 Відповісти
ну це вже хоч щось. з євробюрократією це - гіпершвидкість.
23.10.2025 13:20 Відповісти
ну а после 2027 продолжат закупать только уже не газ раши напрямую, а газ с танкера республики Мали. Для раши только немножко усложнится логистика
23.10.2025 13:21 Відповісти
Ямальський хрест зачекався на українські санкції.
23.10.2025 13:21 Відповісти
 
 