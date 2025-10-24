ЄС зобов’язався покрити фінпотреби України у 2026-2027, РФ повинна добре це зрозуміти, - Кошта

Лідери Євросоюзу взяли на себе зобов'язання забезпечувати фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта після завершення саміту лідерів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Лідери ЄС взяли на себе зобов’язання гарантувати покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років", - зазначив він.

Так, у висновках Європейської Ради лідери, закликали Єврокомісію якнайшвидше представити можливі варіанти, щоб Україна мала потрібні їй ресурси для продовження захисту своєї країни та боротьби за мир у "2026 та 2027 роках, якщо це буде потрібно".

"Росія повинна добре зрозуміти: Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для її оборони", - наголосив Кошта.

21 жовтня, перед самітом, лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Прем'єр Польщі Туск заявив, що Європейський Союз досі не ухвалив рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів. Остаточне рішення планують розглянути у грудні.

