Використання російських активів для України ніхто не ветував, - Кошта

Європейський Союз не знімав з порядку денного питання використання російських активів для передачі Україні.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"По-перше, сьогодні ніхто нічого не ветував", - заявив Кошта.

За його словами, питання використання російських активів обговорювалося під час робочої вечері з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Ми та різні лідери (ЄС), порушили технічні питання, які необхідно вирішити, і саме тому ми запросили Комісію продовжити роботу над їх вирішенням та знову повернутися до цього питання на засіданні Європейської ради у грудні, щоб ухвалити остаточне рішення", - пояснив він.

Наразі, зауважив Кошта, "усі технічні питання можна вирішити – а це означає, що це рішення є здійсненним".

Водночас президентка Єврокомісії фон дер Ляєн зазначила, що є аспекти, що потребують уточнення, глибшого аналізу та подальшої роботи.

"Іншими словами, ми погодилися щодо суті – тобто, йдеться про позику під репарації, – а тепер маємо напрацювати механізм: як це реалізувати і який варіант буде найкращим для руху вперед", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що питання використання російських заморожених активів "безумовно, не є тривіальним – воно надзвичайно складне".

"Якщо подивитися на висновки, у них міститься рішуче формулювання щодо нашої відданості задовольнити потреби України, зокрема її потреби у сфері оборони та безпеки. Отже, Європейська рада чітко висловила своє зобов’язання в цьому питанні", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер окреслив три ключові умови для підтримки ідеї про "репараційну позику" для України з використанням заморожених російських активів.

Своєю чергою головна дипломатка ЄС Кая Каллас, після висловлених Бельгією побоювань стосовно "репараційної позики" Україні з використанням російських активів, сказала, що у ЄС шукатимуть рішення, які врахують ці ризики.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Як інші країни ставляться до репараційної позики Україні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.

