Словаччина може підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо будуть враховані умови щодо енергетики, - Фіцо

Словаччина готова погодитися на 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо в документі врахують її вимоги щодо енергетики та автомобільної промисловості.

Про це заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Фіцо, Словаччині вдалося включити до проєкту висновків саміту формулювання, що стосуються енергетики та автомобільного сектору - саме ці пункти він раніше називав умовами підтримки санкцій проти Росії.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - заявив Фіцо.

Він також закликав Єврокомісію призупинити зміну стандартів щодо викидів CO₂ для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року та врегулювати питання цін на енергоносії у разі відмови Словаччини від російської нафти.

