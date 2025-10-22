УКР
Словаччина може підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо будуть враховані умови щодо енергетики, - Фіцо

Словаччина готова погодитися на 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо в документі врахують її вимоги щодо енергетики та автомобільної промисловості.

Про це заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Фіцо, Словаччині вдалося включити до проєкту висновків саміту формулювання, що стосуються енергетики та автомобільного сектору - саме ці пункти він раніше називав умовами підтримки санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту різко зросли після перенесення зустрічі Трампа з Путіним, – Reuters

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - заявив Фіцо.

Він також закликав Єврокомісію призупинити зміну стандартів щодо викидів CO₂ для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року та врегулювати питання цін на енергоносії у разі відмови Словаччини від російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час, аби Путін відчув ціну війни, - сенатор Грем

росія (68567) санкції (12862) Словаччина (1236) Євросоюз (14356) Фіцо Роберт (275)
В сраку ті санкції. Знищення нафтопроводу Недружба важливіше всіх тих смішних санкцій
22.10.2025 12:42 Відповісти
Словаччина - 5,42 млн. населення. Це про таких кацапи кажуть "мал клоп да вонюч". Де факто, у їх президента влади та економічних можливостей менше ніж у мера Києва... От кацапи і купують всіляких провінційних "євроциган" типу Орбана (єврей) з гівном і потрохами...
22.10.2025 12:46 Відповісти
 
 