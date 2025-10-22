РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
400 2

Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против РФ, если будут учтены условия по энергетике, - Фицо

фіцо

Словакия готова согласиться на 19-й пакет санкций ЕС против России, если в документе учтут ее требования по энергетике и автомобильной промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Фицо, Словакии удалось включить в проект выводов саммита формулировки, касающиеся энергетики и автомобильного сектора - именно эти пункты он ранее называл условиями поддержки санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть резко выросли после переноса встречи Трампа с Путиным, - Reuters

"Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст - я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером - тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас напрямую, но это хороший инструмент для переговоров", - заявил Фицо.

Он также призвал Еврокомиссию приостановить изменение стандартов по выбросам CO₂ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года и урегулировать вопрос цен на энергоносители в случае отказа Словакии от российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

Автор: 

россия (97753) санкции (11944) Словакия (1085) Евросоюз (17732) Фицо Роберт (245)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В сраку ті санкції. Знищення нафтопроводу Недружба важливіше всіх тих смішних санкцій
показать весь комментарий
22.10.2025 12:42 Ответить
Словаччина - 5,42 млн. населення. Це про таких кацапи кажуть "мал клоп да вонюч". Де факто, у їх президента влади та економічних можливостей менше ніж у мера Києва... От кацапи і купують всіляких провінційних "євроциган" типу Орбана (єврей) з гівном і потрохами...
показать весь комментарий
22.10.2025 12:46 Ответить
 
 