Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против РФ, если будут учтены условия по энергетике, - Фицо

Словакия готова согласиться на 19-й пакет санкций ЕС против России, если в документе учтут ее требования по энергетике и автомобильной промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Фицо, Словакии удалось включить в проект выводов саммита формулировки, касающиеся энергетики и автомобильного сектора - именно эти пункты он ранее называл условиями поддержки санкций против России.

"Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст - я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером - тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас напрямую, но это хороший инструмент для переговоров", - заявил Фицо.

Он также призвал Еврокомиссию приостановить изменение стандартов по выбросам CO₂ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года и урегулировать вопрос цен на энергоносители в случае отказа Словакии от российской нефти.

