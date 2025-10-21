УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6319 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
441 7

Прем’єр Словаччини Фіцо закликав ЄС сприяти перемовинам США і Росії

Фіцо закликав ЄС забезпечити зустріч Трампа та Путіна для миру в Україні

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав ЄС сприяти зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягти миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

Фіцо зазначив, що йому "сумно бачити" нібито чіткі докази спроб завадити зустрічі американського та російського президентів у Будапешті "за будь-яку ціну".

Читайте: Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Також у своєму дописі він згадав "міністра закордонних справ країни-члена ЄС", який нібито допускав арешт Путіна в разі прольоту над її територією, а також "тиск на Угорщину" для виконання міжнародного ордеру на арешт російського диктатора.

"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів підтримує війну в Україні в наївній вірі, що таким чином можна послабити і навіть перемогти Росію", – написав Фіцо.

Словацький премʼєр вважає, що Євросоюз повинен "зробити все, щоб зустріч Трампа і Путіна відбулася в Будапешті без перешкод і якомога швидше". Він додав, що лише такий крок може допомогти досягти швидкого миру в Україні.

Читайте: Зеленський домовився про зустріч із Макроном: Час підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Нагадаємо, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі призупинено. Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі.

Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

Водночас президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

путін володимир (24981) Фіцо Роберт (274) Трамп Дональд (7463) переговори з Росією (1468)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай, краще, за своїми НПЗ, слідкує... У мадярів уже ГОРИТЬ...
показати весь коментар
21.10.2025 22:31 Відповісти
так і думав, що саме ЄС заважає перемовинам.
показати весь коментар
21.10.2025 22:36 Відповісти
Та ты Шо!!!вау!!!
показати весь коментар
21.10.2025 22:38 Відповісти
Та скасували вже, харе дупи лизать.
показати весь коментар
21.10.2025 22:44 Відповісти
Господи нащо чуваку рузкі гроші якщо його застрелять далі точно як уже майже зробили а його потомки змінять прізвище щоб не ганьбитись?
показати весь коментар
21.10.2025 22:55 Відповісти
Падло ***********. Недобиток смердячий. Потрібно виправити цю помилку і відправити цього адвоката )(уйла до кобзона
показати весь коментар
21.10.2025 23:10 Відповісти
Письменники його почули.
показати весь коментар
21.10.2025 23:14 Відповісти
 
 