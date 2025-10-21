Прем’єр Словаччини Фіцо закликав ЄС сприяти перемовинам США і Росії

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав ЄС сприяти зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягти миру в Україні.

Фіцо зазначив, що йому "сумно бачити" нібито чіткі докази спроб завадити зустрічі американського та російського президентів у Будапешті "за будь-яку ціну".

Також у своєму дописі він згадав "міністра закордонних справ країни-члена ЄС", який нібито допускав арешт Путіна в разі прольоту над її територією, а також "тиск на Угорщину" для виконання міжнародного ордеру на арешт російського диктатора.

"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів підтримує війну в Україні в наївній вірі, що таким чином можна послабити і навіть перемогти Росію", – написав Фіцо.

Словацький премʼєр вважає, що Євросоюз повинен "зробити все, щоб зустріч Трампа і Путіна відбулася в Будапешті без перешкод і якомога швидше". Він додав, що лише такий крок може допомогти досягти швидкого миру в Україні.

Нагадаємо, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі призупинено. Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі.

Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

Водночас президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз.

