УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини Ордер МКС на арешт Путіна
1 759 31

Сікорський не виключив, що літак Путіна можуть затримати в Польщі на шляху до Угорщини

Сікорський про затримання літака Путіна

Суд Польщі може зобов'язати уряд країни затримати літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту на його шляху до Будапешта. 

Про це заявив у вівторок глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіо "Родина", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.

"Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі", - зазначив Сікорський, відповідаючи на запитання, чи міг би літак Путіна без проблем летіти до Угорщини через повітряний простір Польщі.

Однак він зауважив, що до Будапешта можна долетіти, оминаючи повітряний простір ЄС - через території Туреччини, Чорногорії і Сербії.

"Однак той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією", - підкреслив Сікорський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

Угорщина сприяє Росії

Він нагадав, що Угорщина зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників, і блокуючи підтримку для України.

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

Також читайте: Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Автор: 

Угорщина (2551) Польща (9104) путін володимир (24981) Сікорський Радослав (341)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ей, тіраріста, ти сюда не лєті, ти туда лєті.
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
+8
най ***** не сцить, через Україну летить
хлопаки на петріотах "супровід" забезпечать
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
+8
зробіть з ним те, що пуйло зробив з Лехою Качинськім
показати весь коментар
21.10.2025 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так він же огородами буде летіти ,через боснію і сербію
показати весь коментар
21.10.2025 12:13 Відповісти
А мені цікаво, Польща про це заявила ДО ТОГО як зустріч Рубіо з конем відмінили?
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
Тонко,,)
показати весь коментар
21.10.2025 13:37 Відповісти
Тепер звіснож можна казати, - Петріоти стоять у черзі, та нестерпно чекаючи на команду!)
показати весь коментар
21.10.2025 13:41 Відповісти
Ей, тіраріста, ти сюда не лєті, ти туда лєті.
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
а ісчо лучшєє- заправь самолоет бензіном с добавкой осліной мочі
показати весь коментар
21.10.2025 12:31 Відповісти
най ***** не сцить, через Україну летить
хлопаки на петріотах "супровід" забезпечать
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
та ви дрона боїтесь посадити.. про що мова
показати весь коментар
21.10.2025 12:17 Відповісти
Збивати треба, а не затримувати.
показати весь коментар
21.10.2025 12:17 Відповісти
так то воно так,але для цього треба мати яйця а не яєчний порошок...
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
Там Болгарія вже запросила літачок до себе. Пропустить.
І чого це я й не мала жодного сумніву?!
показати весь коментар
21.10.2025 12:18 Відповісти
Це мабуть і тому що в Болгарії працює дуже потужна послиця України. Вона як фахівець сексолог з міжнародного права має доносити до місцевих еліт тонкощі ******** геополітики.
показати весь коментар
21.10.2025 12:33 Відповісти
Все одно доведеться заручитися ще чиїмсь дозволом, Болгарія не межує з орбаносіяртівщиною.
показати весь коментар
21.10.2025 12:35 Відповісти
Може не може, хочу не хочу. Вже скажіть кінецб кінцем конкретно, міжнародні закони, МКС, Римській статут, міжнародно визнані кордони ще діють чи вже всьо? Бо вже ряд країн які його підписували вже порушили ці закони. Тоді про що можна ще говорити якщо в світі діє один закон- закон зброї. В кого ствол більший той і правий. І не потрібні всі ці переговори з підписанням якихось папірців
показати весь коментар
21.10.2025 12:19 Відповісти
та фуфло то все на папері,поки справа до них не дійшла виглядало суворо та сурьйозно,а в реалі казки для великовікових людей...
показати весь коментар
21.10.2025 12:31 Відповісти
"ще діють чи вже всьо" - діють так само як і наше місцеве "правосуддя".
Хто панночку годує, той її потім і танцює.
показати весь коментар
21.10.2025 12:38 Відповісти
зробіть з ним те, що пуйло зробив з Лехою Качинськім
показати весь коментар
21.10.2025 12:21 Відповісти
вони з ним і не таке роблять,забившись по кутках....
показати весь коментар
21.10.2025 12:33 Відповісти
Надіюсь поляки зроблять з Ху й лом так як воно зробило з польським президентом Качинським. А то поляки якісь волинські події 100-літньої давнини постійно згадують а те що вчора було вони вже забули
показати весь коментар
21.10.2025 12:22 Відповісти
просто повторіть дзеркально те, що кацапи під смолєнском
показати весь коментар
21.10.2025 12:23 Відповісти
Літак з х-лом примусово садити однозначно. Гаага чекає.
показати весь коментар
21.10.2025 12:23 Відповісти
нашо відразу примусово садити?
цікаво емпіричним способом протестувати наскільки цей супер-гівнольот із ****** може позмагатися у небі із петріот/насамс/самп-т
ніхто ж до цього таких дослідів не проводив
щоправда перегруз буде у гівнольота від зайвих валізок, але то таке (с)
показати весь коментар
21.10.2025 12:27 Відповісти
У Польши хватает только смелости в самое тяжелое для Украины время, обвинять ее в каких-то древних нарушениях, но Польша никогда не осмелится задержать самолет военного преступника, который развязал войну, который убил весь цвет польской нации под Смоленском. Сильно тонка кишка
показати весь коментар
21.10.2025 12:24 Відповісти
хлопці, менше слів більше дії
показати весь коментар
21.10.2025 12:26 Відповісти
До купи би і літак с зеленим опудалом би затримали.
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
Латвийская полиция совместно с Европолом, Эстонией и Австрией разоблачила мошенническую группировку, управлявшую около 50 миллионами фальшивых аккаунтов. Арестованы 7 человек, в основном русскоязычные сторонники Кремля. Теперь представьте себе масштабы пропагандистской машины Кремля.
показати весь коментар
21.10.2025 12:31 Відповісти
Там наші ППО не тренуються десь у вигідних місцях на території країн НАТО? НІ??? Тоді ми спішимо до вас!
показати весь коментар
21.10.2025 12:34 Відповісти
Достойна поваги відповідь. Браво, Сікорський. Чи не хоче Польща в порядку ротації патрулювати повітряний простір Угорщини під час прольоту над нею "окурка"? Нідерланди ж патрулюють над Польщею.
показати весь коментар
21.10.2025 12:51 Відповісти
Ще варіант - чи не можна завантажити одну пускову установку "Патріот" на судно та потренуватись у запуску з Чорного Моря, десь у нейтральних водах, коли там буде пролітати "окурок". Тільки треба не один запуск, бо там мабудь буде 2-3 клони "окурків" летіти.
показати весь коментар
21.10.2025 12:55 Відповісти
@ "Нельзя отложить то, о чем не договаривались", заявив Пєсков.
Так він відповів на повідомлення CNN про те, що зустріч Лаврова і Рубио відкладена через позицию Кремля.
Адже ***** подзвонило Тромбу щоби Київ бува не отримав Тамагавки, а не для того, чтоб зупинити війну.
показати весь коментар
21.10.2025 13:20 Відповісти
Та вже, нібито, кацапи "дали задню"... "Унітазний йоржик" заявив, що зустріч, можливо, скасовується...
показати весь коментар
21.10.2025 13:22 Відповісти
 
 