Сікорський не виключив, що літак Путіна можуть затримати в Польщі на шляху до Угорщини

Суд Польщі може зобов'язати уряд країни затримати літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту на його шляху до Будапешта.

Про це заявив у вівторок глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіо "Родина", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.

"Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі", - зазначив Сікорський, відповідаючи на запитання, чи міг би літак Путіна без проблем летіти до Угорщини через повітряний простір Польщі.

Однак він зауважив, що до Будапешта можна долетіти, оминаючи повітряний простір ЄС - через території Туреччини, Чорногорії і Сербії.

"Однак той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією", - підкреслив Сікорський.

Угорщина сприяє Росії

Він нагадав, що Угорщина зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників, і блокуючи підтримку для України.

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

