Сикорский не исключил, что самолет Путина могут задержать в Польше по пути в Венгрию

Суд Польши может обязать правительство страны задержать самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту на его пути в Будапешт.

Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радио Rodzina, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге", - отметил Сикорский, отвечая на вопрос, мог бы самолет Путина без проблем лететь в Венгрию через воздушное пространство Польши.

Он отметил, что в Будапешт можно долететь, минуя воздушное пространство ЕС - через территории Турции, Черногории и Сербии.

"Однако тот факт, что член ЕС, который до сих пор связан условиями Международного криминального суда, приглашает к себе президента Путина, не только неприятен, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как нечто между Западом и Россией", - подчеркнул Сикорский.

Венгрия способствует России

Он напомнил, что Венгрия сейчас также способствует России, покупая у нее большие объемы нефти, несмотря на возможность покупать ее у других поставщиков, и блокируя поддержку для Украины.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

