Сикорский не исключил, что самолет Путина могут задержать в Польше по пути в Венгрию
Суд Польши может обязать правительство страны задержать самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту на его пути в Будапешт.
Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радио Rodzina, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.
"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге", - отметил Сикорский, отвечая на вопрос, мог бы самолет Путина без проблем лететь в Венгрию через воздушное пространство Польши.
Он отметил, что в Будапешт можно долететь, минуя воздушное пространство ЕС - через территории Турции, Черногории и Сербии.
"Однако тот факт, что член ЕС, который до сих пор связан условиями Международного криминального суда, приглашает к себе президента Путина, не только неприятен, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как нечто между Западом и Россией", - подчеркнул Сикорский.
Венгрия способствует России
Он напомнил, что Венгрия сейчас также способствует России, покупая у нее большие объемы нефти, несмотря на возможность покупать ее у других поставщиков, и блокируя поддержку для Украины.
Встреча Путина и Трампа в Венгрии
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
После того Венгрия объявила, что примет встречу.
Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.
хлопаки на петріотах "супровід" забезпечать
І чого це я й не мала жодного сумніву?!
Хто панночку годує, той її потім і танцює.
цікаво емпіричним способом протестувати наскільки цей супер-гівнольот із ****** може позмагатися у небі із петріот/насамс/самп-т
ніхто ж до цього таких дослідів не проводив
щоправда перегруз буде у гівнольота від зайвих валізок, але то таке (с)
Так він відповів на повідомлення CNN про те, що зустріч Лаврова і Рубио відкладена через позицию Кремля.
Адже ***** подзвонило Тромбу щоби Київ бува не отримав Тамагавки, а не для того, чтоб зупинити війну.