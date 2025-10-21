РУС
Новости
Сикорский не исключил, что самолет Путина могут задержать в Польше по пути в Венгрию

Сикорский о задержании самолета Путина

Суд Польши может обязать правительство страны задержать самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту на его пути в Будапешт.

Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радио Rodzina, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге", - отметил Сикорский, отвечая на вопрос, мог бы самолет Путина без проблем лететь в Венгрию через воздушное пространство Польши.

Он отметил, что в Будапешт можно долететь, минуя воздушное пространство ЕС - через территории Турции, Черногории и Сербии.

"Однако тот факт, что член ЕС, который до сих пор связан условиями Международного криминального суда, приглашает к себе президента Путина, не только неприятен, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как нечто между Западом и Россией", - подчеркнул Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою

Венгрия способствует России

Он напомнил, что Венгрия сейчас также способствует России, покупая у нее большие объемы нефти, несмотря на возможность покупать ее у других поставщиков, и блокируя поддержку для Украины.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Также читайте: Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

Венгрия (2191) Польша (8935) путин владимир (32351) Сикорский Радослав (498)
+14
Ей, тіраріста, ты сюда не лєті, ты туда лєті.
21.10.2025 12:15
+9
най ***** не сцить, через Україну летить
хлопаки на петріотах "супровід" забезпечать
21.10.2025 12:15
+8
зробіть з ним те, що пуйло зробив з Лехою Качинськім
21.10.2025 12:21
так він же огородами буде летіти ,через боснію і сербію
21.10.2025 12:13
А мені цікаво, Польща про це заявила ДО ТОГО як зустріч Рубіо з конем відмінили?
21.10.2025 12:30
Тонко,,)
21.10.2025 13:37
Тепер звіснож можна казати, - Петріоти стоять у черзі, та нестерпно чекаючи на команду!)
21.10.2025 13:41
21.10.2025 12:15
а ісчо лучшєє- заправь самолоет бензіном с добавкой осліной мочі
21.10.2025 12:31
21.10.2025 12:15
та ви дрона боїтесь посадити.. про що мова
21.10.2025 12:17
Збивати треба, а не затримувати.
21.10.2025 12:17
так то воно так,але для цього треба мати яйця а не яєчний порошок...
21.10.2025 12:30
Там Болгарія вже запросила літачок до себе. Пропустить.
І чого це я й не мала жодного сумніву?!
21.10.2025 12:18
Це мабуть і тому що в Болгарії працює дуже потужна послиця України. Вона як фахівець сексолог з міжнародного права має доносити до місцевих еліт тонкощі ******** геополітики.
21.10.2025 12:33
Все одно доведеться заручитися ще чиїмсь дозволом, Болгарія не межує з орбаносіяртівщиною.
21.10.2025 12:35
Може не може, хочу не хочу. Вже скажіть кінецб кінцем конкретно, міжнародні закони, МКС, Римській статут, міжнародно визнані кордони ще діють чи вже всьо? Бо вже ряд країн які його підписували вже порушили ці закони. Тоді про що можна ще говорити якщо в світі діє один закон- закон зброї. В кого ствол більший той і правий. І не потрібні всі ці переговори з підписанням якихось папірців
21.10.2025 12:19
та фуфло то все на папері,поки справа до них не дійшла виглядало суворо та сурьйозно,а в реалі казки для великовікових людей...
21.10.2025 12:31
"ще діють чи вже всьо" - діють так само як і наше місцеве "правосуддя".
Хто панночку годує, той її потім і танцює.
21.10.2025 12:38
21.10.2025 12:21
вони з ним і не таке роблять,забившись по кутках....
21.10.2025 12:33
Надіюсь поляки зроблять з Ху й лом так як воно зробило з польським президентом Качинським. А то поляки якісь волинські події 100-літньої давнини постійно згадують а те що вчора було вони вже забули
21.10.2025 12:22
просто повторіть дзеркально те, що кацапи під смолєнском
21.10.2025 12:23
Літак з х-лом примусово садити однозначно. Гаага чекає.
21.10.2025 12:23
нашо відразу примусово садити?
цікаво емпіричним способом протестувати наскільки цей супер-гівнольот із ****** може позмагатися у небі із петріот/насамс/самп-т
ніхто ж до цього таких дослідів не проводив
щоправда перегруз буде у гівнольота від зайвих валізок, але то таке (с)
21.10.2025 12:27
У Польши хватает только смелости в самое тяжелое для Украины время, обвинять ее в каких-то древних нарушениях, но Польша никогда не осмелится задержать самолет военного преступника, который развязал войну, который убил весь цвет польской нации под Смоленском. Сильно тонка кишка
21.10.2025 12:24
хлопці, менше слів більше дії
21.10.2025 12:26
До купи би і літак с зеленим опудалом би затримали.
21.10.2025 12:30
Латвийская полиция совместно с Европолом, Эстонией и Австрией разоблачила мошенническую группировку, управлявшую около 50 миллионами фальшивых аккаунтов. Арестованы 7 человек, в основном русскоязычные сторонники Кремля. Теперь представьте себе масштабы пропагандистской машины Кремля.
21.10.2025 12:31
Там наші ППО не тренуються десь у вигідних місцях на території країн НАТО? НІ??? Тоді ми спішимо до вас!
21.10.2025 12:34
Достойна поваги відповідь. Браво, Сікорський. Чи не хоче Польща в порядку ротації патрулювати повітряний простір Угорщини під час прольоту над нею "окурка"? Нідерланди ж патрулюють над Польщею.
21.10.2025 12:51
Ще варіант - чи не можна завантажити одну пускову установку "Патріот" на судно та потренуватись у запуску з Чорного Моря, десь у нейтральних водах, коли там буде пролітати "окурок". Тільки треба не один запуск, бо там мабудь буде 2-3 клони "окурків" летіти.
21.10.2025 12:55
@ "Нельзя отложить то, о чем не договаривались", заявив Пєсков.
Так він відповів на повідомлення CNN про те, що зустріч Лаврова і Рубио відкладена через позицию Кремля.
Адже ***** подзвонило Тромбу щоби Київ бува не отримав Тамагавки, а не для того, чтоб зупинити війну.
21.10.2025 13:20
Та вже, нібито, кацапи "дали задню"... "Унітазний йоржик" заявив, що зустріч, можливо, скасовується...
21.10.2025 13:22
 
 