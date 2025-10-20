УКР
Зустріч Зеленського з Макроном
Зеленський домовився про зустріч із Макроном: Час підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський зустрівся з Макрон

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Потрібен тиск на Росію

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне - повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, вони обговорили з Макроном усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами. Вдячний за підтримку.

Зустріч Зеленського та Макрона

"Домовилися зустрітись найближчим часом",- додав він.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що Україна наблизилась до можливого закінчення війни.

+8
20.10.2025 11:50
20.10.2025 11:50 Відповісти
+5
Штовхачі вс*аті
20.10.2025 11:43
20.10.2025 11:43 Відповісти
+4
І як зустріч з Макароном допоможе підштовхнути закінчення війни?
20.10.2025 11:42
20.10.2025 11:42 Відповісти
І як зустріч з Макароном допоможе підштовхнути закінчення війни?
20.10.2025 11:42
20.10.2025 11:42 Відповісти
Час наговорити заяв про потужну підтримку України as long as it takes, про те, що путін не повинен перемогти і про те, що всі мають чинити тиск. Тобто час пережувати пережоване ще раз.
20.10.2025 11:45
20.10.2025 11:45 Відповісти
Все дуже просто - https://www.youtube.com/shorts/VNVxC7afWZ4
20.10.2025 12:18
20.10.2025 12:18 Відповісти
Зеленський завжди марить ! Закінчити міг би тільки Путлер.
20.10.2025 14:08
20.10.2025 14:08 Відповісти
Штовхачі вс*аті
20.10.2025 11:43
20.10.2025 11:43 Відповісти
Макрон сам "висить на волосині" - і наш теж...
20.10.2025 11:43
20.10.2025 11:43 Відповісти
Враховуючи, що європейські куколди очкують збивати "невідомі дрони", то той ******* Лувр давно треба було ограбіть. Правильно все зробили, даремно лише шо не вкрали камінь на 144 карата.
20.10.2025 11:47
20.10.2025 11:47 Відповісти
Там є ще коштовніші речі: Рубин​ Côte de Bretagne 212 карат​
20.10.2025 11:51
20.10.2025 11:51 Відповісти
Залишився Макрон единий хто може втішити цього. Хоча зараз вже і не факт
20.10.2025 11:48
20.10.2025 11:48 Відповісти
20.10.2025 11:50
20.10.2025 11:50 Відповісти
Я не розгледів на фото... "Мальчік в трусіках"?
20.10.2025 11:52
20.10.2025 11:52 Відповісти
мальчік в тазіку
20.10.2025 12:17
20.10.2025 12:17 Відповісти
Жаль, що в тазік одномісний - дЄрмак залишивася "на господарстві"
20.10.2025 12:20
20.10.2025 12:20 Відповісти
А я собі думав: кого ж треба підштовхувати? А воно, виявляється, он як, - ситуацію.
20.10.2025 12:07
20.10.2025 12:07 Відповісти
Шо, вже пора?****,горе президент.
20.10.2025 13:09
20.10.2025 13:09 Відповісти
 
 