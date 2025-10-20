Зеленський домовився про зустріч із Макроном: Час підштовхнути ситуацію до закінчення війни
Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Потрібен тиск на Росію
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне - повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки", - наголошує глава держави.
За словами Зеленського, вони обговорили з Макроном усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами. Вдячний за підтримку.
Зустріч Зеленського та Макрона
"Домовилися зустрітись найближчим часом",- додав він.
Що передувало?
Раніше Зеленський заявив, що Україна наблизилась до можливого закінчення війни.
