Зеленський домовився про зустріч із Макроном: Час підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Потрібен тиск на Росію

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне - повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, вони обговорили з Макроном усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами. Вдячний за підтримку.

Зустріч Зеленського та Макрона

"Домовилися зустрітись найближчим часом",- додав він.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що Україна наблизилась до можливого закінчення війни.

