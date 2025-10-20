РУС
Зеленский договорился о встрече с Макроном: Пора подтолкнуть ситуацию к окончанию войны

Зеленский встретился с Макроном

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Нужно давление на Россию

"Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке", - отмечает глава государства.

По словам Зеленского, они обсудили с Макроном все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами. Благодарен за поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров, - Макрон

Встреча Зеленского и Макрона

"Договорились встретиться в ближайшее время",- добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны.

І як зустріч з Макароном допоможе підштовхнути закінчення війни?
Штовхачі вс*аті
І як зустріч з Макароном допоможе підштовхнути закінчення війни?
Час наговорити заяв про потужну підтримку України as long as it takes, про те, що путін не повинен перемогти і про те, що всі мають чинити тиск. Тобто час пережувати пережоване ще раз.
Все дуже просто - https://www.youtube.com/shorts/VNVxC7afWZ4
Штовхачі вс*аті
Макрон сам "висить на волосині" - і наш теж...
Враховуючи, що європейські куколди очкують збивати "невідомі дрони", то той ******* Лувр давно треба було ограбіть. Правильно все зробили, даремно лише шо не вкрали камінь на 144 карата.
Там є ще коштовніші речі: Рубин​ Côte de Bretagne 212 карат​
Залишився Макрон единий хто може втішити цього. Хоча зараз вже і не факт
Я не розгледів на фото... "Мальчік в трусіках"?
мальчік в тазіку
Жаль, що в тазік одномісний - дЄрмак залишивася "на господарстві"
А я собі думав: кого ж треба підштовхувати? А воно, виявляється, он як, - ситуацію.
