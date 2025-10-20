Зеленский договорился о встрече с Макроном: Пора подтолкнуть ситуацию к окончанию войны

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом он сообщил в телеграм-канале

Нужно давление на Россию

"Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке", - отмечает глава государства.

По словам Зеленского, они обсудили с Макроном все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами. Благодарен за поддержку.

Встреча Зеленского и Макрона

"Договорились встретиться в ближайшее время",- добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны.

