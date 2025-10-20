Зеленский договорился о встрече с Макроном: Пора подтолкнуть ситуацию к окончанию войны
Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Нужно давление на Россию
"Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке", - отмечает глава государства.
По словам Зеленского, они обсудили с Макроном все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами. Благодарен за поддержку.
Встреча Зеленского и Макрона
"Договорились встретиться в ближайшее время",- добавил он.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны.
Олександр Іванович Паламарчук
20.10.2025 11:50
Крэйда Гібсон
20.10.2025 11:42
Calvados
20.10.2025 11:43
Крэйда Гібсон
20.10.2025 11:42
✘
Calvados
20.10.2025 11:45
✘
Danger Zone
20.10.2025 12:18
Calvados
20.10.2025 11:43
Luk Viktor
20.10.2025 11:43
Крэйда Гібсон
20.10.2025 11:47
Luk Viktor
20.10.2025 11:51
Djohn Vendetta
20.10.2025 11:48
Олександр Іванович Паламарчук
20.10.2025 11:50
Luk Viktor
20.10.2025 11:52
Олександр Іванович Паламарчук
20.10.2025 12:17
Luk Viktor
20.10.2025 12:20
Olifant
20.10.2025 12:07
