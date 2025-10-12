Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров, - Макрон
России придется заплатить за отказ от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.
Об этом заявил президент Франции президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"В то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне. Если Россия будет продолжать свое военное упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул глава Франции.
В своем заявлении Макрон также осудил массированные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые, по его словам, направлены против гражданского населения накануне зимы.
"Мы изучаем с нашими партнерами возможности оказания помощи, необходимой для восстановления и обеспечения базовых услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины и мобилизуется в рамках "Коалиции желающих", - добавил французский лидер.
Напомним, что 12 октября президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такий собі юридичний тролінг, якщо б довелося в суді захищати завідомо невинних
Мабуть піськофф вміє працювати тільки язиком!
Давно пора збільшувати санкції та конфісковувати активи рф !! Хіба європа проковтне плювання головну свою скрєпу - захист власності !! Ну і звичайно життя людей та безпека, здоров'я, як вони д е к л а р у ю т ь