Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров, - Макрон

России придется заплатить за отказ от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил президент Франции президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"В то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне. Если Россия будет продолжать свое военное упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул глава Франции.

В своем заявлении Макрон также осудил массированные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые, по его словам, направлены против гражданского населения накануне зимы.

"Мы изучаем с нашими партнерами возможности оказания помощи, необходимой для восстановления и обеспечения базовых услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины и мобилизуется в рамках "Коалиции желающих", - добавил французский лидер.

Напомним, что 12 октября президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

