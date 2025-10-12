РУС
Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров, - Макрон

Макрон

России придется заплатить за отказ от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил президент Франции президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"В то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне. Если Россия будет продолжать свое военное упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул глава Франции.

В своем заявлении Макрон также осудил массированные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые, по его словам, направлены против гражданского населения накануне зимы.

"Мы изучаем с нашими партнерами возможности оказания помощи, необходимой для восстановления и обеспечения базовых услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины и мобилизуется в рамках "Коалиции желающих", - добавил французский лидер.

Напомним, что 12 октября президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как они уже все задолбали своими речами..
У Нідерландах?
Поки що платимо ми. І за русню, і за зебільну владу
Как они уже все задолбали своими речами..
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
те ж саме у нас має бути за виконання кацапської "музики"
У Нідерландах?
В Україні, але і в Нідерландах також.
У них є юридична зачіпка - звикли ( свій) діалект Мови називати балачкою.

 такий собі юридичний тролінг, якщо б довелося в суді захищати завідомо невинних
Поки що платимо ми. І за русню, і за зебільну владу
Росія відповість - " Кому винен- тому прощаю".
Мабуть піськофф вміє працювати тільки язиком!
Тут Макрон не оригинален, пересидент каждый день нечто подобное в анналы записывает. Всегда в будущем времени...
Французькі газети постійно тролять Макрона що Франція ніщо у світовій політиці. Він нервує. Нещодавно влаштував шоу знімаючи все з вертольотів, а потім через два дні відпустив танкер з рос. нафтою в Індію щоб зробили бензин для Парижу. У суді виявилося що навіть опір французьким Рембо було неправдою.
Де справедлива реакція на анексію кримської області ???
Давно пора збільшувати санкції та конфісковувати активи рф !! Хіба європа проковтне плювання головну свою скрєпу - захист власності !! Ну і звичайно життя людей та безпека, здоров'я, як вони д е к л а р у ю т ь
