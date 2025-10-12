УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7775 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
972 15

Росія повинна буде заплатити за відмову від переговорів, - Макрон

Макрон

Росії доведеться заплатити за відмову від мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. 

Про це заявив президент Франції президент Франції Емманюель Макрон за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Тоді як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - наголосив очільник Франції.

У своїй заяві Макрон також засудив масовані російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, які, за його словами, спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми вивчаємо з нашими партнерами можливості надання допомоги, необхідної для відновлення та забезпечення базових послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України та мобілізується в межах "Коаліції охочих", - додав французький лідер.

Нагадаємо, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Читайте також: Зеленський і Макрон обговорили потреби України в ППО та розширення програми PURL

Автор: 

перемовини (3099) росія (68374) Макрон Емманюель (1622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Как они уже все задолбали своими речами..
показати весь коментар
12.10.2025 18:01 Відповісти
+3
У Нідерландах?
показати весь коментар
12.10.2025 18:21 Відповісти
+1
Поки що платимо ми. І за русню, і за зебільну владу
показати весь коментар
12.10.2025 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как они уже все задолбали своими речами..
показати весь коментар
12.10.2025 18:01 Відповісти
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
показати весь коментар
12.10.2025 18:03 Відповісти
те ж саме у нас має бути за виконання кацапської "музики"
показати весь коментар
12.10.2025 18:08 Відповісти
У Нідерландах?
показати весь коментар
12.10.2025 18:21 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 18:28 Відповісти
В Україні, але і в Нідерландах також.
показати весь коментар
12.10.2025 18:49 Відповісти
У них є юридична зачіпка - звикли ( свій) діалект Мови називати балачкою.

 такий собі юридичний тролінг, якщо б довелося в суді захищати завідомо невинних
показати весь коментар
12.10.2025 18:42 Відповісти
Поки що платимо ми. І за русню, і за зебільну владу
показати весь коментар
12.10.2025 18:12 Відповісти
Росія відповість - " Кому винен- тому прощаю".
показати весь коментар
12.10.2025 18:13 Відповісти

Мабуть піськофф вміє працювати тільки язиком!
показати весь коментар
12.10.2025 18:21 Відповісти
Тут Макрон не оригинален, пересидент каждый день нечто подобное в анналы записывает. Всегда в будущем времени...
показати весь коментар
12.10.2025 18:25 Відповісти
Французькі газети постійно тролять Макрона що Франція ніщо у світовій політиці. Він нервує. Нещодавно влаштував шоу знімаючи все з вертольотів, а потім через два дні відпустив танкер з рос. нафтою в Індію щоб зробили бензин для Парижу. У суді виявилося що навіть опір французьким Рембо було неправдою.
показати весь коментар
12.10.2025 18:35 Відповісти
Де справедлива реакція на анексію кримської області ???
Давно пора збільшувати санкції та конфісковувати активи рф !! Хіба європа проковтне плювання головну свою скрєпу - захист власності !! Ну і звичайно життя людей та безпека, здоров'я, як вони д е к л а р у ю т ь
показати весь коментар
12.10.2025 18:39 Відповісти
 
 