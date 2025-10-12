Росія повинна буде заплатити за відмову від переговорів, - Макрон

Росії доведеться заплатити за відмову від мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив президент Франції президент Франції Емманюель Макрон за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Тоді як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - наголосив очільник Франції.

У своїй заяві Макрон також засудив масовані російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, які, за його словами, спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

"Ми вивчаємо з нашими партнерами можливості надання допомоги, необхідної для відновлення та забезпечення базових послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України та мобілізується в межах "Коаліції охочих", - додав французький лідер.

Нагадаємо, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

