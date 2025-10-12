Росія повинна буде заплатити за відмову від переговорів, - Макрон
Росії доведеться заплатити за відмову від мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.
Про це заявив президент Франції президент Франції Емманюель Макрон за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Тоді як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - наголосив очільник Франції.
У своїй заяві Макрон також засудив масовані російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, які, за його словами, спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.
"Ми вивчаємо з нашими партнерами можливості надання допомоги, необхідної для відновлення та забезпечення базових послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України та мобілізується в межах "Коаліції охочих", - додав французький лідер.
Нагадаємо, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
такий собі юридичний тролінг, якщо б довелося в суді захищати завідомо невинних
Мабуть піськофф вміє працювати тільки язиком!
Давно пора збільшувати санкції та конфісковувати активи рф !! Хіба європа проковтне плювання головну свою скрєпу - захист власності !! Ну і звичайно життя людей та безпека, здоров'я, як вони д е к л а р у ю т ь