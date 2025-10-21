РУС
321 6

Премьер Словакии Фицо призвал ЕС содействовать переговорам США и России

Фицо призвал ЕС обеспечить встречу Трампа и Путина для мира в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС способствовать встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, чтобы достичь мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Фицо отметил, что ему "грустно видеть" якобы четкие доказательства попыток помешать встрече американского и российского президентов в Будапеште "любой ценой".

Читайте: Трамп единственный может заставить Путина к переговорам: Нужна сила кнута, пряником уже была Аляска, - Стубб

Также в своей заметке он упомянул "министра иностранных дел страны-члена ЕС", который якобы допускал арест Путина в случае пролета над ее территорией, а также "давление на Венгрию" для выполнения международного ордера на арест российского диктатора.

"Я всегда утверждал, что ЕС превратился в военный кабинет, что значительная часть государств-членов поддерживает войну в Украине в наивной вере, что таким образом можно ослабить и даже победить Россию", - написал Фицо.

Словацкий премьер считает, что Евросоюз должен "сделать все, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась в Будапеште без препятствий и как можно скорее". Он добавил, что только такой шаг может помочь достичь быстрого мира в Украине.

Читайте: Зеленский договорился о встрече с Макроном: Время подтолкнуть ситуацию к окончанию войны

Напомним, планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока приостановлено. Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

В то же время президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас.

путин владимир (32351) Фицо Роберт (244) Трамп Дональд (6907) переговоры с Россией (1349)
Хай, краще, за своїми НПЗ, слідкує... У мадярів уже ГОРИТЬ...
21.10.2025 22:31 Ответить
так і думав, що саме ЄС заважає перемовинам.
21.10.2025 22:36 Ответить
Та ты Шо!!!вау!!!
21.10.2025 22:38 Ответить
Та скасували вже, харе дупи лизать.
21.10.2025 22:44 Ответить
Господи нащо чуваку рузкі гроші якщо його застрелять далі точно як уже майже зробили а його потомки змінять прізвище щоб не ганьбитись?
21.10.2025 22:55 Ответить
Падло ***********. Недобиток смердячий. Потрібно виправити цю помилку і відправити цього адвоката )(уйла до кобзона
21.10.2025 23:10 Ответить
 
 