Премьер Словакии Фицо призвал ЕС содействовать переговорам США и России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС способствовать встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, чтобы достичь мира в Украине.

Фицо отметил, что ему "грустно видеть" якобы четкие доказательства попыток помешать встрече американского и российского президентов в Будапеште "любой ценой".

Также в своей заметке он упомянул "министра иностранных дел страны-члена ЕС", который якобы допускал арест Путина в случае пролета над ее территорией, а также "давление на Венгрию" для выполнения международного ордера на арест российского диктатора.

"Я всегда утверждал, что ЕС превратился в военный кабинет, что значительная часть государств-членов поддерживает войну в Украине в наивной вере, что таким образом можно ослабить и даже победить Россию", - написал Фицо.

Словацкий премьер считает, что Евросоюз должен "сделать все, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась в Будапеште без препятствий и как можно скорее". Он добавил, что только такой шаг может помочь достичь быстрого мира в Украине.

Напомним, планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока приостановлено. Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

В то же время президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас.

