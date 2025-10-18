Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Президент США Дональд Трамп єдиний, хто здатний змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори щодо війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю BBC.

Стубб сказав, що під час гри в гольф Трамп запитав його, чи може він довіряти Путіну ‒ і почув у відповідь – "ні".

"Сила батога і пряника" для РФ

Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить її це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", - зазначив президент Фінляндії.

За словами Стубба, Трамп "дав пряник президенту Путіну, і пряником була Аляска, а тепер, якщо подивитися на його останню риторику, батога з’явилося набагато більше".

Також він вважає, що від початку другого президентського терміну Трампа мирні переговори щодо України просунулися більше, ніж за попередні три роки.

Крім того, Стубб заявив, що Гельсінкі ніколи не визнають окупований Крим частиною Росії, так само як окуповані території Донецької чи Луганської області. Він хоче, щоб Україна стала членом ЄС і, сподівається, що Київ увійде до військового альянсу НАТО після закінчення війни.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб наголошував, що виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів.