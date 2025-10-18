УКР
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Стубб про переговори Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп єдиний, хто здатний змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори щодо війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю BBC.

Стубб сказав, що під час гри в гольф Трамп запитав його, чи може він довіряти Путіну ‒ і почув у відповідь – "ні".

"Сила батога і пряника" для РФ

Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить її це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", - зазначив президент Фінляндії.

За словами Стубба, Трамп "дав пряник президенту Путіну, і пряником була Аляска, а тепер, якщо подивитися на його останню риторику, батога з’явилося набагато більше".

Також він вважає, що від початку другого президентського терміну Трампа мирні переговори щодо України просунулися більше, ніж за попередні три роки.

Крім того, Стубб заявив, що Гельсінкі ніколи не визнають окупований Крим частиною Росії, так само як окуповані території Донецької чи Луганської області. Він хоче, щоб Україна стала членом ЄС і, сподівається, що Київ увійде до військового альянсу НАТО після закінчення війни.

Також читайте: Зеленський та Стубб провели розмову: Правильні кроки Америки можуть спрацювати для завершення війни

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб наголошував, що виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів.

путін володимир (24955) Трамп Дональд (7420) переговори з Росією (1462) Стубб Александр (140)
Топ коментарі
+6
до перемовин може й змусить, а от піти з України на)(єр вряд чи.
18.10.2025 21:28 Відповісти
+4
Поки одні пряники для путлєра - А Будапешт це плювок в лице Європи
18.10.2025 21:32 Відповісти
+1
Стуб знає про що говорить, абсолютно виважений політик -дипломат . Я маю на увазі НАСПРАВДІ щось знає ...
18.10.2025 21:29 Відповісти
до перемовин може й змусить, а от піти з України на)(єр вряд чи.
18.10.2025 21:28 Відповісти
Перемовини,,, думаєте, "план Перемоги" від зеленського, не спрацює?
18.10.2025 22:25 Відповісти
Стуб знає про що говорить, абсолютно виважений політик -дипломат . Я маю на увазі НАСПРАВДІ щось знає ...
18.10.2025 21:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FRTp2lnbDq8

Портніков йому в підтвердження
18.10.2025 21:36 Відповісти
18.10.2025 21:37 Відповісти
Та хєр там ночував! Не трУмп, а наші воїни! Дайте їм достатньо потрібної зброї і де той пуйло буде!
А трУмп просто руда макака начолі Штатів, яка отримала можливість покуражитись в поважній країні і заховати свої "грішки" за рахунок другої макаки, неголеної, і йому пох, як це відбудеться.
Я впевнений, що пуйло тримає цього рудого бабуїна за фаберже тим компроматом, що йому дістався від Епштейна. І там не тільки сам трУмп, а ще й хтось з його близького(сімейного?) кола. Сподіваюсь, що ми про це з часом дізнаємось.
18.10.2025 21:59 Відповісти
Давай Європа вже хором.
18.10.2025 21:30 Відповісти
Трамп знає що робить, абсолютно виважений політик -дипломат . Я маю на увазі НАСПРАВДІ щось робить ...
18.10.2025 21:30 Відповісти
реверанси тромбона ***** дуже хєрово відбиваються на Україні
18.10.2025 21:30 Відповісти
Поки одні пряники для путлєра - А Будапешт це плювок в лице Європи
18.10.2025 21:32 Відповісти
Тут він правий.
18.10.2025 21:34 Відповісти
Ci єдиний може змусити путіна до перемовин.
18.10.2025 21:34 Відповісти
але ж ще на сьогодні це не на руку сі... як і трампу...
18.10.2025 21:38 Відповісти
Стубб колись був героєм, бо нібито вмовив Трампа і перетягнув на сторону України. Обманувся… Трамп завжди грав в команді кремля. Спроби капітулювати і нагинати Україну поступово переростуть у воєнний союз москва- Вашингтон- Пекін. Він вже сформований. Там зговір диктаторів.
18.10.2025 21:35 Відповісти
он правильно все сказал, все остальные предлагают только воевать бесконечно и единственный Трамп хоть както пытается добиться перемирия
18.10.2025 21:35 Відповісти
Дивно?. Майже тихо.
18.10.2025 21:37 Відповісти
1. Встаньте на колени
2. Попробуйте завязать шнурки
18.10.2025 21:40 Відповісти
Завдяки Китаю рашка тримається на ногах - а Трамп не наважиться грати з путлєром в гру хто перший моргне
18.10.2025 21:40 Відповісти
"Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин" - зізнався, що таке європейські гарантії безпеки й коаліція охочих)
18.10.2025 21:48 Відповісти
Стубб. Тобі план нлан не потрібен вже? Не розумію!
Не спеши парохідна машина.
18.10.2025 21:58 Відповісти
Ніхто не змусить путіна зупинити війну. Хіба що тотальний ядерний удар по росії, а то що виживе окопати ровами і огородити парканами
18.10.2025 22:02 Відповісти
Так. Все будет завстра, а ми хотим сейчас. Перевірти його на предмет збагачення!
18.10.2025 22:24 Відповісти
Мета це деокупація. "Перемовинами" цього не досягти. Це розуміють всі, але тупо і цинічно вякають про "перемовини". Всі розуміють що припинення війни це лише призупинка на якийсь час, а далі буде набагато страшніша мясорубка. Зараз ********* ослаблений і його потрібно валити до кінця разом з Китаєм, бо в Китаї криза на яку хитродупі китайці натравлюючи ***** на Україну не сподівались. Якщо не закінчити зараз, то війна охопить всю Європу і врешті стане світовою.
18.10.2025 22:35 Відповісти
Деменцію потрібна не перемога України та демократії, а брудна оборудка з ******. Деменцій такий самий злочинець і брехло як і *****.
18.10.2025 22:39 Відповісти
 
 