Словаччина не дасть "жодного цента" на фінансування витрат для військової підтримки України, - Фіцо

Словаччина не планує фінансувати ініціативу ЄС та НАТО щодо закупівлі зброї у США та подальшої передачі її Україні через механізм PURL.

Про це заявив прем'єр країни Роберт Фіцо, цитує словацький Dennik N, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина не допомагатиме через PURL

"Я не підпишу жодної гарантії щодо фінансування України, що стосується військових витрат у 2026 та 2027 роках. Словаччина жодним центом не братиме участі у фінансуванні військових витрат України", - сказав Фіцо.

Він вважає безглуздим, що "Європа на європейські гроші закуповує в США озброєння і потім передає його Україні".

Допомога Україні

"Якщо хтось хоче придбати у нас боєприпаси або озброєння, будь ласка, купуйте, але самі ми нікому нічого не дамо. Якби ми були більш солідарні між собою у ЄС, то просували б спільно продукцію, яка корисна для всього ЄС, і ми б могли заощадити багато грошей", - додав Фіцо.

Що таке програма PURL?

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Її суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Перший пакет програми із закупівлі озброєння для Києва профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій - Німеччина на 500 млн дол. Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.

