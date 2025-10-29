УКР
Словаччина не дасть "жодного цента" на фінансування витрат для військової підтримки України, - Фіцо

Роберт Фіцо

Словаччина не планує фінансувати ініціативу ЄС та НАТО щодо закупівлі зброї у США та подальшої передачі її Україні через механізм PURL.

Про це заявив прем'єр країни Роберт Фіцо, цитує словацький Dennik N, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина не допомагатиме через PURL

"Я не підпишу жодної гарантії щодо фінансування України, що стосується військових витрат у 2026 та 2027 роках. Словаччина жодним центом не братиме участі у фінансуванні військових витрат України", - сказав Фіцо.

Він вважає безглуздим, що "Європа на європейські гроші закуповує в США озброєння і потім передає його Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США прогнозують додаткові $2 млрд для постачання зброї Україні через PURL

Допомога Україні

Словацький прем'єр заявив, що його країна не внесе "жодного цента" на фінансування витрат для військової допомоги України.

"Якщо хтось хоче придбати у нас боєприпаси або озброєння, будь ласка, купуйте, але самі ми нікому нічого не дамо. Якби ми були більш солідарні між собою у ЄС, то просували б спільно продукцію, яка корисна для всього ЄС, і ми б могли заощадити багато грошей", - додав Фіцо.

Читайте також: Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Що таке програма PURL?

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Її суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

  • Перший пакет програми із закупівлі озброєння для Києва профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій - Німеччина на 500 млн дол. Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.

зброя (7820) Словаччина (1240) США (24679) Фіцо Роберт (279)
+10
Здохни,дірява фіца.
29.10.2025 21:05 Відповісти
+8
цю істоту потрібно ігнорувати в нашому просторі а в реалі просто знищити ( беріть у приклад моссад чи простий кгб)
29.10.2025 21:08 Відповісти
+6
ну непогано так гнида свириденко з'їздила в турне..

це вже zельона перемога чи ще ні ?

29.10.2025 21:06 Відповісти
"Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна Премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях", - написала прем'єр.

неуйовий такий собі конструктив )))
29.10.2025 21:08 Відповісти
Конструктив же - відкрили школу і пофоткались
Для дітей українських громадян, які проживають у Словаччині, відкриють українську державну школу у Братиславі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3580299
29.10.2025 21:25 Відповісти
фіцо і єрмаківська фіцулька!
Цент - це ***** - ні шагу - в сторону України
вороги України мають гинути незалежно від статусу
А чи є у фіци той цент? Чи може фіца сам на подсосє сидить у ЄС та НАТО з тими центами?
Ми вже перекрили їм Дружбу в знак подяки?
Звісно , що ні
Поки в кишеню зє капає з тієї "дружби" - ні.
Дірявий, недострелений фіцик, в українців дуже хороша пам'ять. Тобі ***** все нагадаємо коли прийде час...
Хто цей косоокий снайпер? Най закінчує роботу.
Ги! А в Словачини і СВОГО цента нема без дотацій ЄС.
Яі в Угорщині.
Недолюдок.
Так ви довбограї і так живете на дотації ЄС))) Бомж розповідає, що нікого не випустить у свою квартиру))) Фіцо з Орбаном ідіть нах...
Не встоє Україна,до тебе прийдуть,мудило!Кажуть, сім'я не без уродів.Фіцо,Орбан - це і є ті уроди,які на балансі в ФСБ па-раші.
Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!
