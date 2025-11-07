США поддерживают план ЕС по использованию российских активов для поддержки Украины, - Reuters

США поддерживают намерения Европейского Союза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и прекращения войны с Россией.

агентство Reuters

"Вашингтон абсолютно поддерживает (ЕС. - Ред.) и шаги, которые он сейчас предпринимает, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент", - рассказал собеседник агентства.

Reuters напоминает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Европейское предложение сейчас задерживается из-за оговорок Бельгии, где размещено большинство этих активов.

Германия высказала предположение, что недавние случаи появления дронов над аэропортами и военными базами в Бельгии могут быть "посланием Москвы" с предостережением не трогать замороженные активы. РФ это опровергла, однако пообещала "болезненный ответ", если ее активы будут конфискованы.

США изучают последствия санкций против "Роснефти" и "Лукойла"

Кроме того, один из источников агентства сообщил, что США в настоящее время оценивают последствия недавно введенных санкций против "Роснефти" и "Лукойла", добавив, что "есть еще больше вещей, которые мы могли бы сделать, чтобы попытаться усилить давление" на Россию.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 миллиардов), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

