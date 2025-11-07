США підтримують план ЄС щодо використання російських активів для підтримки України,- Reuters

США підтримують наміри Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України та припинення війни з Росією.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Вашингтон абсолютно підтримує (ЄС,- ред.) і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент",- розповів співрозмовник агентства.

Reuters нагадує, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Європейська пропозиція нині затримується через застереження Бельгії, де розміщена більшість цих активів.

Німеччина висловила припущення, що нещодавні випадки появи дронів над аеропортами й військовими базами в Бельгії можуть бути "посланням Москви" із застереженням не чіпати заморожені активи. РФ це заперечила, проте пообіцяла "болючу відповідь", якщо її активи будуть конфісковані.

США вивчають наслідки санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу"

Крім цього, одне із джерел агентства розповіло, що США наразі оцінюють наслідки нещодавно запроваджених санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", додавши, що "є ще більше речей, які ми могли б зробити, щоб спробувати посилити тиск" на Росію.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

