УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Словаччина блокує рішення ЄС
3 154 36

Словаччина не підтримає використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України, - Фіцо

Фіцо заявив, що Братислава проти використання заморожених активів РФ на зброю для України

Словаччина не має наміру підтримувати план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні", - сказав очільник уряду Словаччини.

Фіцо погрожував заблокувати санкції

Раніше Фіцо вже погрожував заблокувати санкції проти Росії, але зрештою погодився, отримавши додаткові поступки.

Однак він категорично відмовився від конфіскації російських активів для фінансування України.

"Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки",- заявив прем'єр Словаччини.

Читайте також: Словаччина не дасть "жодного цента" на фінансування витрат для військової підтримки України, - Фіцо

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також: США підтримують план ЄС щодо використання російських активів для підтримки України,- Reuters

Автор: 

Словаччина (1324) Фіцо Роберт (363) заморожені активи (876)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Тому що до влади прийшли потомки тіх хто працював на кдб.
показати весь коментар
08.11.2025 19:11 Відповісти
+8
Не Словаччина, а дірявий підар фіца.
показати весь коментар
08.11.2025 19:01 Відповісти
+5
Тому що півстоліття їх СРСР ростило... Вся та "еліта", що зараз керує країнами колишнього "соцтабору" , вирощувалася "комсомолом" та іншими подібними організаціями... А як там "відбирали" - сам знаєш...
показати весь коментар
08.11.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що до влади прийшли потомки тіх хто працював на кдб.
показати весь коментар
08.11.2025 19:11 Відповісти
А вони захопили владу, чи може їх хтось туди обрав?
показати весь коментар
08.11.2025 19:15 Відповісти
Хтось заперечував ідіотизм виборців які проголосували за цих ********** ? Як виявилося , у охлосу незалежно від країни занадто коротка історична пам'ять , як кацапам совка хочеться , так ці євроцигани за РЕВом сцються ((
показати весь коментар
08.11.2025 20:20 Відповісти
Там були й ті що товаришували з гітлерівцями. Ну а КДБ - то само собою. Ліві-праві - одна управа.
показати весь коментар
08.11.2025 20:25 Відповісти
Тому що півстоліття їх СРСР ростило... Вся та "еліта", що зараз керує країнами колишнього "соцтабору" , вирощувалася "комсомолом" та іншими подібними організаціями... А як там "відбирали" - сам знаєш...
показати весь коментар
08.11.2025 19:16 Відповісти
А до цього часу мабуть правили нащадки Габсбургів.
показати весь коментар
08.11.2025 19:40 Відповісти
А до того правили люди, виховані УНІВЕРСИТЕТАМИ Габсбургів... Тобто, чехи і словаки, що народилися в часи імперії, отримали освіту в учбових закладах Австро-Угорської імперії, і створили незалежну Чехословацьку республіку...
Твоя "шпилька" - ТУПА...
показати весь коментар
08.11.2025 19:45 Відповісти
І в 1990-і роки правили саме вони? Дякую, зрозумів.
показати весь коментар
08.11.2025 19:49 Відповісти
Яр Холодний Твоя "шпилька" - ТУПА...
Яр Холодний Ти у нас "головою вдарений"? ... Не корч з себе дурня - смішно...
Яр Холодний Вибач - ти взагалі "їбонутий" - чи тільки прикидаєшся?
Яр Холодний Ясно... "Долбоідіот" ... Вчора "з школи виліз", і пробує з себе корчить "аналітега"...

Ось зразок сьогоднішньої дискусії. Суцільні образи опонента сприймаються як норма. Це вплив виховання Совка чи чогось іншого?
показати весь коментар
09.11.2025 01:11 Відповісти
Ти верзеш тупу маніпулятивну *****@стичну ×уйню.
показати весь коментар
08.11.2025 21:20 Відповісти
Не Словаччина, а дірявий підар фіца.
показати весь коментар
08.11.2025 19:01 Відповісти
😊 Цікаво, а у Словпччині кацапи теж свої активи тримали? 🤔
показати весь коментар
08.11.2025 20:08 Відповісти
Це так, бо звідки ху.....ло буде фріцо гроші давати
показати весь коментар
08.11.2025 19:09 Відповісти
Достатньо було написати: "В Словаччині без змін".
показати весь коментар
08.11.2025 19:12 Відповісти
А от Україна активно підтримує подальше постачання роснафтою Фіцу.Орбана а тепер і Бабіша....Таке враження,що Слуги там мають нормальні відкати...
показати весь коментар
08.11.2025 19:20 Відповісти
Вирішує не Словаччина з Фіцо.
Попросту,можуть розікрати ці активи, якщо би враз і перечислили.
Активи на паузі, цілком може бути,що тримають на відбудову після війни,типу плану "Маршалла".
показати весь коментар
08.11.2025 19:24 Відповісти
Правильно і роблять. Цій банді гроши давати, розкрадуть.
показати весь коментар
08.11.2025 19:25 Відповісти
Досить вже про допомогу Україні запитувати у таких мерзот як орбан або фіцо згадайте другу світову ці дві країни воювали на боці гітлера хіба щось змінилося? Тепер вони підтримують путлера такого ж диктатора здичавілого.
показати весь коментар
08.11.2025 19:30 Відповісти
Розх..ячити той газонафтопровід нах.й.
показати весь коментар
08.11.2025 19:33 Відповісти
Словаччина і в другій світовій недуже була проти (
показати весь коментар
08.11.2025 19:40 Відповісти
https://youtube.com/shorts/I6sh2iCwEPQ?si=jGNxYHsy17NYOlIV
показати весь коментар
08.11.2025 19:46 Відповісти
Яке право має цюцюрка фріцьо, казати за всю Словаччину??? Кілька разів словаки, відсилали його на пу#ін???
показати весь коментар
08.11.2025 20:40 Відповісти
Нужно только согласие Бельгии, где лежат деньги. Фицо и Орбан резиновые кости которые дают погрызть народу.
показати весь коментар
08.11.2025 20:59 Відповісти
зато раша не проти використовувати словацькі евро за енергоносії для фінансування військових потреб
показати весь коментар
08.11.2025 21:01 Відповісти
В Румынии тоже оказались кацапские НПЗ. Тоже просят Трампа помиловать их. Но никто об этом не пишет.
показати весь коментар
08.11.2025 21:07 Відповісти
Румунія має вихід до моря - в Орбана це було головним аргументом ...))
показати весь коментар
08.11.2025 21:08 Відповісти
Фіцо козломордий гaНдон.
показати весь коментар
09.11.2025 17:27 Відповісти
Це вже тягне на історичну традицію - словаки та угорці з фашистами марширують в ногу і їм не важно, якої масті ті фашисти - менталітет прихвостнів.
показати весь коментар
09.11.2025 17:34 Відповісти
 
 