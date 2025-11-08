Словаччина не підтримає використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України, - Фіцо

Словаччина не має наміру підтримувати план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні", - сказав очільник уряду Словаччини.

Фіцо погрожував заблокувати санкції

Раніше Фіцо вже погрожував заблокувати санкції проти Росії, але зрештою погодився, отримавши додаткові поступки.

Однак він категорично відмовився від конфіскації російських активів для фінансування України.

"Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки",- заявив прем'єр Словаччини.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

