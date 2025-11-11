РУС
ЕС не согласовал использование российских активов для Украины: Бельгия и Словакия создают барьеры

Украинцы из диаспоры митингуют перед депозитарием Euroclear

Еврокомиссия сталкивается с препятствиями в использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Бельгия требует гарантий, Словакия угрожает вето на военное финансирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В конце прошлой недели состоялись переговоры между представителями Европейской комиссии и премьер-министром Бельгии. Они завершились без заключения соглашения. Брюссель выступает за использование доходов от замороженных российских государственных активов, которые в основном находятся в Бельгии, для предоставления Украине займа. Однако бельгийские власти требуют от своих партнеров по ЕС дополнительных финансовых гарантий из-за опасений по поводу правовых и политических последствий

Ситуацию осложняет позиция Словакии, озвученная премьер-министром Робертом Фицо. Он заявил, что его страна не будет участвовать "ни в каких юридических или финансовых соглашениях, направленных на конфискацию замороженных активов, если эти средства предназначены для военных нужд Украины".

"Заявление Фицо подчеркивает юридические вызовы, стоящие перед Европейской комиссией. Брюссель стремится создать правовую базу, которая позволит ему удерживать эти активы до окончания войны и урегулирования вопроса о репарациях со стороны России. В отсутствие такой базы Словакия или Венгрия могут воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать санкции, которые ЕС должен пересматривать каждые шесть месяцев", - пишут в Politico.

ЕС вернется к вопросу в конце ноября, МВФ ждет решения

Министры финансов ЕС планируют вновь обсудить использование замороженных российских активов для поддержки Украины на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Брюсселе в конце ноября.

Если государства-члены не смогут достичь консенсуса, Европейская комиссия, по данным дипломатических источников, может предложить альтернативные механизмы финансирования. Такой шаг станет напоминанием для европейских столиц, что в случае провала инициативы странам придется искать средства в собственных бюджетах - непростое решение для экономик, которые до сих пор восстанавливаются после пандемии.

В то же время Международный валютный фонд отметил, что предоставит новый транш финансовой помощи Украине только после подтверждения гарантированного финансирования со стороны ЕС. Кредит, который планируется обеспечить доходами от российских активов, является ключевым элементом этой поддержки.

ЕС ищет альтернативные пути поддержки Украины

Европейская комиссия параллельно с дискуссиями об использовании замороженных российских активов ведет переговоры с Норвегией о привлечении этой страны в качестве гаранта возможного кредита для восстановления Украины. По данным европейских дипломатов, благодаря своему суверенному фонду Осло может сыграть ключевую роль в финансировании инициативы. На этой неделе министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг посетит Брюссель для обсуждения возможных механизмов поддержки.

В то же время Брюссель призывает государства-члены более активно присоединяться к программе SAFE объемом 150 млрд евро, направленной на поддержку заключения оборонных контрактов в ЕС. Привлечение дополнительных стран к этому механизму может стать альтернативным путем усиления оборонных возможностей Украины, если инициатива по российским активам столкнется с блокировкой в Евросоюзе.

Следующий саммит лидеров ЕС запланирован на середину декабря. Однако, как отмечают европейские чиновники, даже в случае политической договоренности, принятие соответствующих решений на уровне национальных парламентов может затянуться. Особенно сложной ситуация выглядит во Франции и Германии, где законодательные процедуры занимают несколько месяцев, что может замедлить запуск механизма поддержки.

Инициатива ЕС предусматривает предоставление Украине необходимого финансирования уже сейчас, в то время как компенсационное бремя должно быть возложено на Россию после завершения войны.

Бар'єри створюють зелені мародери свохми ненаситними хапальними рефлексами і абсолютною відсутністю совісті. Злодіям грошей не довірить ніхто.
вони ще як побачать як сотні млн $ zельоні гниди носять сумками - то.... важко навіть прогнозувати
Їм би у Міндича попросити грошенят, та у інших друзів зеленського.
Бар'єри створюють зелені мародери свохми ненаситними хапальними рефлексами і абсолютною відсутністю совісті. Злодіям грошей не довірить ніхто.
Словачинна то тут запитань нема..Фіцо брови нахмурив, бо Кремль рубіновими зірками засліпив ...Бельгія знервована і присіла на болгарську валеряну -жили собі спокійно, спали файно їли смачно а тут десь взялася якась Україна...а потім БПЛА теж якись, нікому не відомі почали лякати богом незабутих бельгійців...
Италия и Франция тоже против. Все не так просто. Европа собирается украсть деньги кацапов, чтобы этими украденными деньгами убивать самих же кацапов. Это удар по репутации который навсегда останется в истории.
В Європи вже давно немає репутації, вона не те що навіть під плінтусом, вона вже в канаві
Європа то лохи, а от Міндіч -реальний пацан. І його подельник який нелох тоже круче.
вони ще як побачать як сотні млн $ zельоні гниди носять сумками - то.... важко навіть прогнозувати
Вкрасти це дуже важкий злочин......Сумно.. і Трагічно... Католичка. яка прибула в Бучу сказала ось такі слова - Я спілкувалася з однією мамою, в якої вбили сина і на очах гвалтували доньку кац..пи. я вибігла кликати на допомогу а там стояли каца..и і радісно відзначали радісно з пострілами чергового розстріляного місцевого жителя... Мама сказала. що мені тяжко дивитися на свою доньку сьогодні.... Католичка сказал. що опісля цієї страшної історії , їй нічого не страшно, страшнішого вона почути ні уявити не могла в 21 столітті... це я почув тільки недавно з її інтервю.. Я згадав свої страхи у 22 році, коли ка..апи їхали повз наші вулиці і коли тікали через пару тижнів..Бо діти вдома, дружина..я не спав ночами і чомусь ця страшна картина можливого нашестя цих недоістот рашистських сиділа в голові..не знаючи того що було в Бучі.. Зло на своїх гнид які крадуть, бо хочуть в ЄС з машиною баксів зайти... зло на тих хто співчуває, бо на інше БПЛА заважає..
Їм би у Міндича попросити грошенят, та у інших друзів зеленського.
Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заявив, що два ресторани "Макдональдс" на Закарпатті платять майже стільки ж податків, як лісова галузь області. Від вирубки лісу за 2024 рік Закарпаття отримало надходжень у бюджет від вирубки лісу 17 млн грн, а два "Макдональдси" сплатять у цьому році 16 млн грн податків.
Якщо хочуть щось зробити, то шукають спосіб, а як не хочуть, то причину
Бельгію зрозуміти можна, їй треба гарантії від міжнародних судів. А цим двом крендєлям треба просто перекрити газ і нафту. Мадяр має попрацювати
