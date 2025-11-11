ЕС не согласовал использование российских активов для Украины: Бельгия и Словакия создают барьеры

Еврокомиссия сталкивается с препятствиями в использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Бельгия требует гарантий, Словакия угрожает вето на военное финансирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В конце прошлой недели состоялись переговоры между представителями Европейской комиссии и премьер-министром Бельгии. Они завершились без заключения соглашения. Брюссель выступает за использование доходов от замороженных российских государственных активов, которые в основном находятся в Бельгии, для предоставления Украине займа. Однако бельгийские власти требуют от своих партнеров по ЕС дополнительных финансовых гарантий из-за опасений по поводу правовых и политических последствий

Ситуацию осложняет позиция Словакии, озвученная премьер-министром Робертом Фицо. Он заявил, что его страна не будет участвовать "ни в каких юридических или финансовых соглашениях, направленных на конфискацию замороженных активов, если эти средства предназначены для военных нужд Украины".

"Заявление Фицо подчеркивает юридические вызовы, стоящие перед Европейской комиссией. Брюссель стремится создать правовую базу, которая позволит ему удерживать эти активы до окончания войны и урегулирования вопроса о репарациях со стороны России. В отсутствие такой базы Словакия или Венгрия могут воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать санкции, которые ЕС должен пересматривать каждые шесть месяцев", - пишут в Politico.

ЕС вернется к вопросу в конце ноября, МВФ ждет решения

Министры финансов ЕС планируют вновь обсудить использование замороженных российских активов для поддержки Украины на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Брюсселе в конце ноября.

Если государства-члены не смогут достичь консенсуса, Европейская комиссия, по данным дипломатических источников, может предложить альтернативные механизмы финансирования. Такой шаг станет напоминанием для европейских столиц, что в случае провала инициативы странам придется искать средства в собственных бюджетах - непростое решение для экономик, которые до сих пор восстанавливаются после пандемии.

В то же время Международный валютный фонд отметил, что предоставит новый транш финансовой помощи Украине только после подтверждения гарантированного финансирования со стороны ЕС. Кредит, который планируется обеспечить доходами от российских активов, является ключевым элементом этой поддержки.

ЕС ищет альтернативные пути поддержки Украины

Европейская комиссия параллельно с дискуссиями об использовании замороженных российских активов ведет переговоры с Норвегией о привлечении этой страны в качестве гаранта возможного кредита для восстановления Украины. По данным европейских дипломатов, благодаря своему суверенному фонду Осло может сыграть ключевую роль в финансировании инициативы. На этой неделе министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг посетит Брюссель для обсуждения возможных механизмов поддержки.

В то же время Брюссель призывает государства-члены более активно присоединяться к программе SAFE объемом 150 млрд евро, направленной на поддержку заключения оборонных контрактов в ЕС. Привлечение дополнительных стран к этому механизму может стать альтернативным путем усиления оборонных возможностей Украины, если инициатива по российским активам столкнется с блокировкой в Евросоюзе.

Следующий саммит лидеров ЕС запланирован на середину декабря. Однако, как отмечают европейские чиновники, даже в случае политической договоренности, принятие соответствующих решений на уровне национальных парламентов может затянуться. Особенно сложной ситуация выглядит во Франции и Германии, где законодательные процедуры занимают несколько месяцев, что может замедлить запуск механизма поддержки.

Инициатива ЕС предусматривает предоставление Украине необходимого финансирования уже сейчас, в то время как компенсационное бремя должно быть возложено на Россию после завершения войны.

