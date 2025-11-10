Евросоюз в четверг обсудит два основных способа финансовой поддержки Украины

Европейский Союз в четверг рассмотрит два основных варианта увеличения финансовой помощи Украине. По данным Reuters, министры финансов ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить механизмы покрытия потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министры финансов ЕС собираются в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока пообещали покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Европейскую комиссию подготовить варианты, как это сделать. Чиновник ЕС, близкий к переговорам, заявил, что документ Комиссии с вариантами действий еще не готов, но существует только два реалистичных способа обеспечить 130-140 миллиардов евро (152-163 миллиарда долларов), которые, вероятно, понадобятся Украине.

Один из них – использовать замороженные российские активы, как предложила Еврокомиссия. Россия в прошлом месяце заявила, что любой такой шаг будет незаконным, и пригрозила "болезненным ответом".

Другой вариант – для правительств ЕС заимствовать средства на рынке, но это будет предполагать выплату процентов.

Большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. С момента вторжения в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения и стали наличными.

Вариант, включающий замороженные активы, будет означать, что ЕС заменит российские деньги на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Европейской комиссией. Затем средства поступили бы в Киев, который погасил бы заем только в том случае, если в конечном итоге получит военные репарации от России, что фактически сделает заем грантом и сделает российские репарации доступными до окончания войны. Этот вариант называется репарационным кредитом, поскольку он будет связан с выплатой репараций Россией.

