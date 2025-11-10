РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12410 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ Помощь Украине от Европы
295 8

Евросоюз в четверг обсудит два основных способа финансовой поддержки Украины

евроинтеграция,евросоюз,евр

Европейский Союз в четверг рассмотрит два основных варианта увеличения финансовой помощи Украине. По данным Reuters, министры финансов ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить механизмы покрытия потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министры финансов ЕС собираются в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока пообещали покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Европейскую комиссию подготовить варианты, как это сделать. Чиновник ЕС, близкий к переговорам, заявил, что документ Комиссии с вариантами действий еще не готов, но существует только два реалистичных способа обеспечить 130-140 миллиардов евро (152-163 миллиарда долларов), которые, вероятно, понадобятся Украине.

Один из них – использовать замороженные российские активы, как предложила Еврокомиссия. Россия в прошлом месяце заявила, что любой такой шаг будет незаконным, и пригрозила "болезненным ответом".

Другой вариант – для правительств ЕС заимствовать средства на рынке, но это будет предполагать выплату процентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия не поддержит использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, - Фицо

Большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. С момента вторжения в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения и стали наличными.

Вариант, включающий замороженные активы, будет означать, что ЕС заменит российские деньги на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Европейской комиссией. Затем средства поступили бы в Киев, который погасил бы заем только в том случае, если в конечном итоге получит военные репарации от России, что фактически сделает заем грантом и сделает российские репарации доступными до окончания войны. Этот вариант называется репарационным кредитом, поскольку он будет связан с выплатой репараций Россией.

Читайте также: "Репарационный кредит" для Украины: В правительстве ждут решения от ЕС до 19 декабря

Автор: 

Евросоюз (17798) замороженные активы (404)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Євросоюз в четвер може обговорити не фінансуву підтримку, а нові факти корупції на найвищому рівні в Україні.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:07 Ответить
перший спосіб - зброєю....
другий спосіб - грошима для озброєння ....
ОПа і Зе - за 2-й спосіб!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cRKtDsM44yU&t=976s Как в НАТО испугались россии
показать весь комментарий
10.11.2025 19:12 Ответить
Продовжують допомагати обговореннями.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:13 Ответить
Євросоюз у четвер обговорить два основні способи свого виживання.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:18 Ответить
Может сразу цукерманам на карту, зачем кругами гонять?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:38 Ответить
За цукерманів можна не турбуватися, вони своє отримають за будь яких обставин.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:52 Ответить
Говорили - балакали...
Сіли та й заплакали.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:55 Ответить
 
 