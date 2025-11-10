Євросоюз у четвер обговорить два основні способи фінансової підтримки України

Європейський Союз у четвер розгляне два основні варіанти збільшення фінансової допомоги Україні. За даними Reuters, міністри фінансів ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити механізми покриття потреб України у 2026–2027 роках.

Міністри фінансів ЄС збираються в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку пообіцяли покрити потреби України на 2026-2027 роки і попросили Європейську комісію підготувати варіанти, як це зробити. Посадовець ЄС, близький до переговорів, заявив, що документ Комісії з варіантами дій ще не готовий, але існує лише два реалістичних способи забезпечити 130-140 мільярдів євро (152-163 мільярди доларів), які, ймовірно, знадобляться Україні.

Один із них – використовувати заморожені російські активи, як запропонувала Єврокомісія. Росія минулого місяця заявила, що будь-який такий крок буде незаконним, і погрожувала "болючою відповіддю".

Інший варіант – для урядів ЄС позичати кошти на ринку, але це передбачатиме виплату відсотків.

Більшість російських активів, заморожених у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. З моменту вторгнення в лютому 2022 року майже всі цінні папери набули терміну погашення та стали готівкою.

Варіант, що включає заморожені активи, означатиме, що ЄС замінить російські гроші на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Європейською комісією. Потім кошти надійшли б до Києва, який погасив би позику лише в тому випадку, якщо врешті-решт отримає воєнні репарації від Росії, що фактично зробить позику грантом і зробить російські репарації доступними до закінчення війни. Цей варіант називається репараційним кредитом, оскільки він буде пов'язаний зі сплатою репарацій Росією.

