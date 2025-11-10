РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13144 посетителя онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
320 8

В ЕС рассматривают альтернативы "репарационным займам" из-за позиции Бельгии, - СМИ

Британские депутаты призывают передать замороженные активы РФ Украине

В рамках подготовки Еврокомиссией предложений по финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах рассматриваются несколько моделей кредитования.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Основными вариантами являются "репарационные займы" на базе замороженных активов России и совместные кредиты государств ЕС.

По его словам, "репарационные займы" считаются более выгодными, поскольку не предусматривают уплаты процентов, в отличие от обычных кредитов. Отдельно обсуждается модель двусторонних кредитов или помощи от отдельных государств-членов, которая будет выполнять дополняющую роль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не поддержит использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, - Фицо

"Основных опций две: первая - это "репарационные займы" на базе замороженных государственных активов России, вторая - это модель займов, которая предусматривает, что государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет", - рассказал чиновник.

Позиция Бельгии

Сейчас большинство стран ЕС склоняются к "репарационным займам", однако ключевое государство - Бельгия, где сосредоточено более 180 млрд евро замороженных активов РФ, еще не согласилась на этот вариант. Переговоры с бельгийским правительством продолжаются за закрытыми дверями, отметил собеседник издания.

Напомним, что Европейская комиссия активизирует переговоры с правительством Бельгии, чтобы обеспечить Украине важный репарационный кредит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США поддерживают план ЕС по использованию российских активов для поддержки Украины, - Reuters

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Бельгия (452) Евросоюз (17795) репарации (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Бельгії нормальна позиція, а ЄС крутить так, щоб не розділяти відповідальність, не брати на себе матеріальних зобов'язань, не приймати участь у судових процесах( раша 200 відсотків подасть до суду), а також не хочуть щоб і інші тримачі рашистких грошей у Європі, також приєднались до репараційного кредиту. Так хто тут не хоче - Бельгія чи євро бюрократи?
показать весь комментарий
10.11.2025 14:38 Ответить
жирну крапку позовами рашки в усіх усіх цивілізованих судах може поставити позов України до рашки з компенсації завданої шкоди, починаючи з компенсацій за життя українців і закінчуючи спаленим збіжжям на полях
це - триліони !!! доларів, багато триліонів

позов має подавати Україна в особі Міністерства юстиції, уряду, Ради президента...
ці нікчеми підготують ?
НЕ смішіть !

.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:11 Ответить
З замороженими російськими грошима нарешті розібралися. Ніхто нічого нікому не дасть.
показать весь комментарий
10.11.2025 14:39 Ответить
то європейські дурні будуть давати Україні свої гроші

а інакше - рашка (з Україною у своєму складі) на кордоні ЄС

.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:14 Ответить
Не бомбят пока европу. Не бомбят.
Можно хвостом покрутить, повилять, озабоченно улыбаться.
Умирают Украинские дети, не их.
Можно погавкать про исторические ошибки, отбеливая свои точно такие же.
А почему польскому президенту, орбану, фицо .... не погавкать? Мы сейчас зависимы, мы слабы, европа труслива и ожиревшая. К власти все чаще приходят клоуны, что у нас, что у них.
Одна надежда останется на протрезвление, это когда на их дома, на их головы начнут падать бомбы и ракеты.
показать весь комментарий
10.11.2025 14:46 Ответить
+💯 👍🏿!

помолимось за рашиської ракети по ЄС.
вибачайте, наші європейські партнери....

.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:16 Ответить
А в чому проблема? ВВП ЄС - 19 трильйонів євро. 1% - 190 мільярдів. Ловко почали з "ми за вас воювати не будемо, але ви наш щит, тому за гроші не переживайте", а закінчать з "додруковуйте гривні".
показать весь комментарий
10.11.2025 14:48 Ответить
Да какая альтернатива. Они уже озвучили. Роняйте курс, печатайте деньги и не раздавайте их нищебродам всяким. То что вам дают это на войну а не на пенсии и социалку. Они этого не скрывают.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:01 Ответить
 
 