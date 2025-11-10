В ЕС рассматривают альтернативы "репарационным займам" из-за позиции Бельгии, - СМИ

В рамках подготовки Еврокомиссией предложений по финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах рассматриваются несколько моделей кредитования.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Основными вариантами являются "репарационные займы" на базе замороженных активов России и совместные кредиты государств ЕС.

По его словам, "репарационные займы" считаются более выгодными, поскольку не предусматривают уплаты процентов, в отличие от обычных кредитов. Отдельно обсуждается модель двусторонних кредитов или помощи от отдельных государств-членов, которая будет выполнять дополняющую роль.

"Основных опций две: первая - это "репарационные займы" на базе замороженных государственных активов России, вторая - это модель займов, которая предусматривает, что государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет", - рассказал чиновник.

Позиция Бельгии

Сейчас большинство стран ЕС склоняются к "репарационным займам", однако ключевое государство - Бельгия, где сосредоточено более 180 млрд евро замороженных активов РФ, еще не согласилась на этот вариант. Переговоры с бельгийским правительством продолжаются за закрытыми дверями, отметил собеседник издания.

Напомним, что Европейская комиссия активизирует переговоры с правительством Бельгии, чтобы обеспечить Украине важный репарационный кредит.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

