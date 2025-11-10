У ЄС розглядають альтернативи "репараційним позикам" через позицію Бельгії, - ЗМІ

У рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках розглядаються кілька моделей кредитування.

Основними варіантами є "репараційні позики" на базі заморожених активів Росії та спільні кредити держав ЄС.

За його словами, "репараційні позики" вважаються більш вигідними, оскільки не передбачають сплати відсотків, на відміну від звичайних кредитів. Окремо обговорюється модель двосторонніх кредитів або допомоги від окремих держав-членів, яка виконуватиме доповнюючу роль.

"Основних опцій дві: перша - це "репараційні позики" на базі заморожених державних активів Росії, друга - це модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років", - розповів посадовець.

Позиція Бельгії

Наразі більшість країн ЄС схиляються до "репараційних позик", проте ключова держава - Бельгія, де зосереджено понад 180 млрд євро заморожених активів РФ, ще не погодилася на цей варіант. Переговори з бельгійським урядом тривають за зачиненими дверима, зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що Європейська комісія активізує переговори з урядом Бельгії, щоб забезпечити Україні важливий репараційний кредит.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

