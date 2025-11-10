У ЄС розглядають альтернативи "репараційним позикам" через позицію Бельгії, - ЗМІ

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

У рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках розглядаються кілька моделей кредитування.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Основними варіантами є "репараційні позики" на базі заморожених активів Росії та спільні кредити держав ЄС.

За його словами, "репараційні позики" вважаються більш вигідними, оскільки не передбачають сплати відсотків, на відміну від звичайних кредитів. Окремо обговорюється модель двосторонніх кредитів або допомоги від окремих держав-членів, яка виконуватиме доповнюючу роль.

"Основних опцій дві: перша - це "репараційні позики" на базі заморожених державних активів Росії, друга - це модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років", - розповів посадовець.

Позиція Бельгії

Наразі більшість країн ЄС схиляються до "репараційних позик", проте ключова держава - Бельгія, де зосереджено понад 180 млрд євро заморожених активів РФ, ще не погодилася на цей варіант. Переговори з бельгійським урядом тривають за зачиненими дверима, зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що Європейська комісія активізує переговори з урядом Бельгії, щоб забезпечити Україні важливий репараційний кредит.

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Бельгія (511) Євросоюз (15098) репарації (139)
В Бельгії нормальна позиція, а ЄС крутить так, щоб не розділяти відповідальність, не брати на себе матеріальних зобов'язань, не приймати участь у судових процесах( раша 200 відсотків подасть до суду), а також не хочуть щоб і інші тримачі рашистких грошей у Європі, також приєднались до репараційного кредиту. Так хто тут не хоче - Бельгія чи євро бюрократи?
10.11.2025 14:38 Відповісти
жирну крапку позовами рашки в усіх усіх цивілізованих судах може поставити позов України до рашки з компенсації завданої шкоди, починаючи з компенсацій за життя українців і закінчуючи спаленим збіжжям на полях
це - триліони !!! доларів, багато триліонів

позов має подавати Україна в особі Міністерства юстиції, уряду, Ради президента...
ці нікчеми підготують ?
НЕ смішіть !

.
10.11.2025 15:11 Відповісти
З замороженими російськими грошима нарешті розібралися. Ніхто нічого нікому не дасть.
10.11.2025 14:39 Відповісти
то європейські дурні будуть давати Україні свої гроші

а інакше - рашка (з Україною у своєму складі) на кордоні ЄС

.
10.11.2025 15:14 Відповісти
Не бомбят пока европу. Не бомбят.
Можно хвостом покрутить, повилять, озабоченно улыбаться.
Умирают Украинские дети, не их.
Можно погавкать про исторические ошибки, отбеливая свои точно такие же.
А почему польскому президенту, орбану, фицо .... не погавкать? Мы сейчас зависимы, мы слабы, европа труслива и ожиревшая. К власти все чаще приходят клоуны, что у нас, что у них.
Одна надежда останется на протрезвление, это когда на их дома, на их головы начнут падать бомбы и ракеты.
10.11.2025 14:46 Відповісти
+💯 👍🏿!

помолимось за рашиської ракети по ЄС.
вибачайте, наші європейські партнери....

.
10.11.2025 15:16 Відповісти
А в чому проблема? ВВП ЄС - 19 трильйонів євро. 1% - 190 мільярдів. Ловко почали з "ми за вас воювати не будемо, але ви наш щит, тому за гроші не переживайте", а закінчать з "додруковуйте гривні".
10.11.2025 14:48 Відповісти
Да какая альтернатива. Они уже озвучили. Роняйте курс, печатайте деньги и не раздавайте их нищебродам всяким. То что вам дают это на войну а не на пенсии и социалку. Они этого не скрывают.
10.11.2025 15:01 Відповісти
ЗЄ-роздачі слонів та куріц-невідімок то сємушки, навіть із крадіжками

.
10.11.2025 15:17 Відповісти
 
 