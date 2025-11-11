ЄС не узгодив використання російських активів для України: Бельгія і Словаччина створюють бар’єри

Українці з діаспори мітингують перед депозитарієм Euroclear

Єврокомісія стикається з перешкодами у використанні доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Бельгія вимагає гарантій, Словаччина погрожує вето на військове фінансування.

Наприкінці минулого тижня відбулись переговори між представниками Європейської комісії та прем'єр-міністром Бельгії. Вони завершилися без укладення угоди. Брюссель виступає за використання доходів від заморожених російських державних активів, які в основному знаходяться в Бельгії, для надання Україні позики. Проте бельгійська влада вимагає від своїх партнерів по ЄС додаткових фінансових гарантій через побоювання щодо правових і політичних наслідків

Ускладнюється ситуація позицією Словаччини, яку озвучив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив,  що  його країна не братиме участі "в жодних юридичних або фінансових домовленостях, спрямованих на конфіскацію заморожених активів, якщо ці кошти призначені для військових потреб України".

"Заява Фіцо підкреслює юридичні виклики, що стоять перед Європейською комісією. Брюссель прагне створити правову базу, яка дозволить йому утримувати ці активи до закінчення війни та врегулювання питання про репарації з боку Росії. За відсутності такої бази Словаччина або Угорщина можуть скористатися своїм правом вето, щоб заблокувати санкції, які ЄС повинен переглядати кожні шість місяців", - пишуть у Politico.

ЄС повернеться до питання наприкінці листопада, МВФ чекає на рішення

Міністри фінансів ЄС планують знову обговорити використання заморожених російських активів для підтримки України на засіданні Ради з економічних і фінансових питань (ECOFIN) у Брюсселі наприкінці листопада.

Якщо держави-члени не зможуть досягти консенсусу, Європейська комісія, за даними дипломатичних джерел, може запропонувати альтернативні механізми фінансування. Такий крок стане нагадуванням для європейських столиць, що у разі провалу ініціативи країнам доведеться шукати кошти у власних бюджетах - непросте рішення для економік, які досі відновлюються після пандемії.

Водночас Міжнародний валютний фонд зазначив, що надасть новий транш фінансової допомоги Україні лише після підтвердження гарантованого фінансування з боку ЄС. Кредит, який планується забезпечити доходами від російських активів, є ключовим елементом цієї підтримки.

ЄС шукає альтернативні шляхи підтримки України

Європейська комісія паралельно з дискусіями про використання заморожених російських активів веде переговори з Норвегією щодо залучення цієї країни як гаранта можливого кредиту для відновлення України. За даними європейських дипломатів, завдяки своєму суверенному фонду Осло може відіграти ключову роль у фінансуванні ініціативи. Цього тижня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг відвідає Брюссель для обговорення можливих механізмів підтримки.

Водночас Брюссель закликає держави-члени активніше долучатися до програми SAFE обсягом 150 млрд євро, спрямованої на підтримку укладання оборонних контрактів у ЄС. Залучення додаткових країн до цього механізму може стати альтернативним шляхом посилення оборонних спроможностей України, якщо ініціатива щодо російських активів зіштовхнеться з блокуванням у Євросоюзі.

Наступний саміт лідерів ЄС запланований на середину грудня. Однак, як зазначають європейські чиновники, навіть у разі політичної домовленості, ухвалення відповідних рішень на рівні національних парламентів може затягнутися. Особливо складною ситуація виглядає у Франції та Німеччині, де законодавчі процедури займають кілька місяців, що може уповільнити запуск механізму підтримки.

Ініціатива ЄС передбачає надання Україні необхідного фінансування вже зараз, в той час, як компенсаційний тягар має бути покладений на Росію після завершення війни.

Топ коментарі
Їм би у Міндича попросити грошенят, та у інших друзів зеленського.
11.11.2025 08:51 Відповісти
Бар'єри створюють зелені мародери свохми ненаситними хапальними рефлексами і абсолютною відсутністю совісті. Злодіям грошей не довірить ніхто.
11.11.2025 08:17 Відповісти
Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заявив, що два ресторани "Макдональдс" на Закарпатті платять майже стільки ж податків, як лісова галузь області. Від вирубки лісу за 2024 рік Закарпаття отримало надходжень у бюджет від вирубки лісу 17 млн грн, а два "Макдональдси" сплатять у цьому році 16 млн грн податків.
11.11.2025 08:57 Відповісти
Словачинна то тут запитань нема..Фіцо брови нахмурив, бо Кремль рубіновими зірками засліпив ...Бельгія знервована і присіла на болгарську валеряну -жили собі спокійно, спали файно їли смачно а тут десь взялася якась Україна...а потім БПЛА теж якись, нікому не відомі почали лякати богом незабутих бельгійців...
11.11.2025 08:20 Відповісти
Италия и Франция тоже против. Все не так просто. Европа собирается украсть деньги кацапов, чтобы этими украденными деньгами убивать самих же кацапов. Это удар по репутации который навсегда останется в истории.
11.11.2025 08:26 Відповісти
В Європи вже давно немає репутації, вона не те що навіть під плінтусом, вона вже в канаві
11.11.2025 09:01 Відповісти
Європа то лохи, а от Міндіч -реальний пацан. І його подельник який нелох тоже круче.
11.11.2025 09:47 Відповісти
вони ще як побачать як сотні млн $ zельоні гниди носять сумками - то.... важко навіть прогнозувати
11.11.2025 08:21 Відповісти
Вкрасти це дуже важкий злочин......Сумно.. і Трагічно... Католичка. яка прибула в Бучу сказала ось такі слова - Я спілкувалася з однією мамою, в якої вбили сина і на очах гвалтували доньку кац..пи. я вибігла кликати на допомогу а там стояли каца..и і радісно відзначали радісно з пострілами чергового розстріляного місцевого жителя... Мама сказала. що мені тяжко дивитися на свою доньку сьогодні.... Католичка сказал. що опісля цієї страшної історії , їй нічого не страшно, страшнішого вона почути ні уявити не могла в 21 столітті... це я почув тільки недавно з її інтервю.. Я згадав свої страхи у 22 році, коли ка..апи їхали повз наші вулиці і коли тікали через пару тижнів..Бо діти вдома, дружина..я не спав ночами і чомусь ця страшна картина можливого нашестя цих недоістот рашистських сиділа в голові..не знаючи того що було в Бучі.. Зло на своїх гнид які крадуть, бо хочуть в ЄС з машиною баксів зайти... зло на тих хто співчуває, бо на інше БПЛА заважає..
11.11.2025 08:40 Відповісти
Якщо хочуть щось зробити, то шукають спосіб, а як не хочуть, то причину
11.11.2025 08:59 Відповісти
Бельгію зрозуміти можна, їй треба гарантії від міжнародних судів. А цим двом крендєлям треба просто перекрити газ і нафту. Мадяр має попрацювати
11.11.2025 09:14 Відповісти
Коли в України виберуть іншого президента.
11.11.2025 10:15
 
 