ЄС не узгодив використання російських активів для України: Бельгія і Словаччина створюють бар’єри

Єврокомісія стикається з перешкодами у використанні доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Бельгія вимагає гарантій, Словаччина погрожує вето на військове фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Наприкінці минулого тижня відбулись переговори між представниками Європейської комісії та прем'єр-міністром Бельгії. Вони завершилися без укладення угоди. Брюссель виступає за використання доходів від заморожених російських державних активів, які в основному знаходяться в Бельгії, для надання Україні позики. Проте бельгійська влада вимагає від своїх партнерів по ЄС додаткових фінансових гарантій через побоювання щодо правових і політичних наслідків

Ускладнюється ситуація позицією Словаччини, яку озвучив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив, що його країна не братиме участі "в жодних юридичних або фінансових домовленостях, спрямованих на конфіскацію заморожених активів, якщо ці кошти призначені для військових потреб України".

"Заява Фіцо підкреслює юридичні виклики, що стоять перед Європейською комісією. Брюссель прагне створити правову базу, яка дозволить йому утримувати ці активи до закінчення війни та врегулювання питання про репарації з боку Росії. За відсутності такої бази Словаччина або Угорщина можуть скористатися своїм правом вето, щоб заблокувати санкції, які ЄС повинен переглядати кожні шість місяців", - пишуть у Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

ЄС повернеться до питання наприкінці листопада, МВФ чекає на рішення

Міністри фінансів ЄС планують знову обговорити використання заморожених російських активів для підтримки України на засіданні Ради з економічних і фінансових питань (ECOFIN) у Брюсселі наприкінці листопада.

Якщо держави-члени не зможуть досягти консенсусу, Європейська комісія, за даними дипломатичних джерел, може запропонувати альтернативні механізми фінансування. Такий крок стане нагадуванням для європейських столиць, що у разі провалу ініціативи країнам доведеться шукати кошти у власних бюджетах - непросте рішення для економік, які досі відновлюються після пандемії.

Водночас Міжнародний валютний фонд зазначив, що надасть новий транш фінансової допомоги Україні лише після підтвердження гарантованого фінансування з боку ЄС. Кредит, який планується забезпечити доходами від російських активів, є ключовим елементом цієї підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз у четвер обговорить два основні способи фінансової підтримки України

ЄС шукає альтернативні шляхи підтримки України

Європейська комісія паралельно з дискусіями про використання заморожених російських активів веде переговори з Норвегією щодо залучення цієї країни як гаранта можливого кредиту для відновлення України. За даними європейських дипломатів, завдяки своєму суверенному фонду Осло може відіграти ключову роль у фінансуванні ініціативи. Цього тижня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг відвідає Брюссель для обговорення можливих механізмів підтримки.

Водночас Брюссель закликає держави-члени активніше долучатися до програми SAFE обсягом 150 млрд євро, спрямованої на підтримку укладання оборонних контрактів у ЄС. Залучення додаткових країн до цього механізму може стати альтернативним шляхом посилення оборонних спроможностей України, якщо ініціатива щодо російських активів зіштовхнеться з блокуванням у Євросоюзі.

Наступний саміт лідерів ЄС запланований на середину грудня. Однак, як зазначають європейські чиновники, навіть у разі політичної домовленості, ухвалення відповідних рішень на рівні національних парламентів може затягнутися. Особливо складною ситуація виглядає у Франції та Німеччині, де законодавчі процедури займають кілька місяців, що може уповільнити запуск механізму підтримки.

Ініціатива ЄС передбачає надання Україні необхідного фінансування вже зараз, в той час, як компенсаційний тягар має бути покладений на Росію після завершення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС розглядають альтернативи "репараційним позикам" через позицію Бельгії, - ЗМІ