Помощь Украине от Испании изит Зеленского в Испанию
963 6

Испания передает Украине 40 ракет для систем ПВО Iris-T

Испания передаст Украине 40 ракет Iris-T

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Испании, включающем ракеты для систем ПВО Iris-T.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем пакета составляет €300 млн, а конкретно Украине поступят 40 ракет для ПВО.

"Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это, в том числе, ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас в зимний период. И здесь конкретный пакет – 40 ракет для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета – €300 млн", – заявил Зеленский.

Основные составляющие помощи от Испании:

  • 40 ракет для систем ПВО Iris-T;

  • Общий объем пакета – €300 млн;

  • Усиление сотрудничества в сфере противовоздушной обороны;

  • Встречи с руководителями Конгресса и Сената Испании.

Встреча Зеленского с испанским руководством

Ранее президент Украины в Испании провел встречу с королем Фелипе VI.

Глава государства поблагодарил Испанию за поддержку Украины в условиях российской агрессии, в частности за военную помощь, которую Мадрид оказывает с начала полномасштабного вторжения.

Также Зеленский выразил благодарность за теплое отношение к украинцам, которые временно нашли убежище в Испании, и за помощь, которую страна продолжает оказывать переселенцам.

Зеленский Владимир (22630) ПВО (3265) ракеты (3803)
Дякуємо, Друзі.
18.11.2025 22:34 Ответить
Дякую!
На тиждень захисту Києва вистачить.
Може навіть на два!
18.11.2025 23:04 Ответить
Про решту Украiни мова не iде?
18.11.2025 23:11 Ответить
А де ще є ПРО?
19.11.2025 00:34 Ответить
Спасибо Испании.
50 ракет это на 10% одной ночи .
Может просто зеля до мамы съездил?
18.11.2025 23:15 Ответить
Кабальєрос!!!!
19.11.2025 00:23 Ответить
 
 