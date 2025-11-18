Испания передает Украине 40 ракет для систем ПВО Iris-T
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Испании, включающем ракеты для систем ПВО Iris-T.
Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем пакета составляет €300 млн, а конкретно Украине поступят 40 ракет для ПВО.
"Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это, в том числе, ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас в зимний период. И здесь конкретный пакет – 40 ракет для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета – €300 млн", – заявил Зеленский.
Основные составляющие помощи от Испании:
-
40 ракет для систем ПВО Iris-T;
-
Общий объем пакета – €300 млн;
-
Усиление сотрудничества в сфере противовоздушной обороны;
-
Встречи с руководителями Конгресса и Сената Испании.
Встреча Зеленского с испанским руководством
Ранее президент Украины в Испании провел встречу с королем Фелипе VI.
Глава государства поблагодарил Испанию за поддержку Украины в условиях российской агрессии, в частности за военную помощь, которую Мадрид оказывает с начала полномасштабного вторжения.
Также Зеленский выразил благодарность за теплое отношение к украинцам, которые временно нашли убежище в Испании, и за помощь, которую страна продолжает оказывать переселенцам.
