Зеленский в Мадриде встретился с королем Фелипе VI. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию провел встречу с королем Фелипе VI.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Переговоры состоялись в королевской резиденции Сарсуэла. Глава государства поблагодарил Испанию за поддержку Украины в условиях российской агрессии, в частности за военную помощь, которую Мадрид оказывает с начала полномасштабного вторжения.

Также Зеленский выразил благодарность за теплое отношение к украинцам, которые временно нашли убежище в Испании, и за помощь, которую страна продолжает оказывать переселенцам.

