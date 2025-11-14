Украина поразила ракетами "Нептун" пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ
В ночь на 14 ноября Силы обороны Украины применили отечественные ракеты "Нептун" и ударные дроны для ударов по ряду объектов на территории РФ. В частности, поражен пункт базирования российских кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки ВСУ
Так, ВСУ поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ.
- Применялось украинское вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.
Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.
Терминал "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.
НПЗ в России
Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.
Энгельс
Кроме того, было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фламінго ракети солоденького ЗЄлічки.
не переплутайте!
ракети Бариги та Величного
.
Дуже добре.
Але стісняюсь спитать: мабуть, всі термінали, підприємства зберігання ПММ, які були люб'язно подаровані "асвабадітєлям" разом із персоналом та збєрєгаємимі ПММ (на ТОТ) вже знищені "без можливості відновлення"?
Де міндічІванові фламінгі???