4 423 18

Украина поразила ракетами "Нептун" пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ

Ракеты "Нептун" поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ

В ночь на 14 ноября Силы обороны Украины применили отечественные ракеты "Нептун" и ударные дроны для ударов по ряду объектов на территории РФ. В частности, поражен пункт базирования российских кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки ВСУ

Так, ВСУ поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ.

  • Применялось украинское вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.

Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

Терминал "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.

НПЗ в России

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.

Энгельс

Кроме того, было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.

Топ комментарии
+14
Нептун ракети Бариги,
Фламінго ракети солоденького ЗЄлічки.

не переплутайте!
ракети Бариги та Величного

.
14.11.2025 17:17 Ответить
14.11.2025 17:17 Ответить
+11
Тобто "Нептуни", які розроблено до приходу до влади зє-піськограя, таки літають.
Де міндічІванові фламінгі???
14.11.2025 17:30 Ответить
14.11.2025 17:30 Ответить
+9
Сьогодні брехня ботоферм ОПи не сприймається так, як це було раніше. Розробка і випробовування ракети ''Нептун'' проходила під час президентства Порошенка. Пам'ятаємо конструктора Коростильова, Турчинова і інших, яких вумний нарід обізвав ''баригами''. А ось реальні бариги'' при президенті Зе під час війни міндічі, резнікови, шефіри, цукермани та інші за сотні мільярдів допомоги партнерів створили віртуальну ракету ''Фламінго''. Цю ракету не бачив ніхто і не побачить. Вона там де мільярдний ліс, зарплата вчителям 4 штуки, мегават електроенергії, 3 тисячі балістики та інше. В найближчі неділі підуть справи по ''оборонці''. Там записів розмов в інтернеті не буде, але будуть закриті фігуранти.
14.11.2025 17:37 Ответить
14.11.2025 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кари московським окупантам, страшної кари, за їх злочини, з 2014 року в Україні!!
14.11.2025 17:04 Ответить
14.11.2025 17:04 Ответить
Обидели миндича, теперь Нептун вам, а не фламинга
14.11.2025 17:05 Ответить
14.11.2025 17:05 Ответить
14.11.2025 17:07 Ответить
14.11.2025 17:07 Ответить
трохи неправильно, я би скинув фото black in russia, але цензура не пропустить
14.11.2025 17:31 Ответить
14.11.2025 17:31 Ответить
14.11.2025 17:17 Ответить
14.11.2025 17:17 Ответить
Барига до створення Нептуна має таке відношення як і Маск до створення Тесли.)
14.11.2025 17:24 Ответить
14.11.2025 17:24 Ответить
Тобто ти хочеш сказати Що Тесла була б створена і без Маска? а ти кумедний.
14.11.2025 17:33 Ответить
14.11.2025 17:33 Ответить
Сьогодні брехня ботоферм ОПи не сприймається так, як це було раніше. Розробка і випробовування ракети ''Нептун'' проходила під час президентства Порошенка. Пам'ятаємо конструктора Коростильова, Турчинова і інших, яких вумний нарід обізвав ''баригами''. А ось реальні бариги'' при президенті Зе під час війни міндічі, резнікови, шефіри, цукермани та інші за сотні мільярдів допомоги партнерів створили віртуальну ракету ''Фламінго''. Цю ракету не бачив ніхто і не побачить. Вона там де мільярдний ліс, зарплата вчителям 4 штуки, мегават електроенергії, 3 тисячі балістики та інше. В найближчі неділі підуть справи по ''оборонці''. Там записів розмов в інтернеті не буде, але будуть закриті фігуранти.
14.11.2025 17:37 Ответить
14.11.2025 17:37 Ответить
"створили відосік про віртуальну ракету ''Фламінго''.
14.11.2025 18:21 Ответить
14.11.2025 18:21 Ответить
Ты бы сереня доктору показался! Видать пересмотрел ты марафонов и сватов, совсем плохой!
показать весь комментарий
14.11.2025 17:45 Ответить
Що, знову заслуга Зєльонкіна?
показать весь комментарий
14.11.2025 18:00 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 18:19 Ответить
"...Термінал "Шесхаріс" один з найбільших... нафтопереробний завод "Саратовський"... підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3585110

Дуже добре.
Але стісняюсь спитать: мабуть, всі термінали, підприємства зберігання ПММ, які були люб'язно подаровані "асвабадітєлям" разом із персоналом та збєрєгаємимі ПММ (на ТОТ) вже знищені "без можливості відновлення"?
14.11.2025 17:21 Ответить
14.11.2025 17:21 Ответить
14.11.2025 17:30 Ответить
14.11.2025 17:30 Ответить
Спалить ВСЁ на болотах к Бениной матери, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
14.11.2025 17:36 Ответить
14.11.2025 17:36 Ответить
Гойда, суки!!!)))
14.11.2025 17:47 Ответить
14.11.2025 17:47 Ответить
хорошо бы видосики...
14.11.2025 17:55 Ответить
14.11.2025 17:55 Ответить
А стісняюсь спросить, пункт базування це що ? По причалу чи водичку змутили в морі ? Чим більша корупція тим довші нептуни? Хватить в очі золотий дощик пускати. Хватить цю бідну країну рвати,- Круки !
14.11.2025 18:00 Ответить
14.11.2025 18:00 Ответить
 
 