Украина поразила ракетами "Нептун" пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ

В ночь на 14 ноября Силы обороны Украины применили отечественные ракеты "Нептун" и ударные дроны для ударов по ряду объектов на территории РФ. В частности, поражен пункт базирования российских кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки ВСУ

Так, ВСУ поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ.

Применялось украинское вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью Украина успешно применила "длинные нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

Терминал "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.

Читайте также: Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске: возник пожар на крупном экспортном хабе. ВИДЕО

НПЗ в России

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.

Энгельс

Кроме того, было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.

Читайте также: Поражены Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии, вражеский склад и скопление оккупантов на Донетчине, - Генштаб