Україна уразила ракетами "Нептун" пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ
У ніч на 14 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети "Нептун" та ударні дрони для ударів по низці об’єктів на території РФ. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки ЗСУ
Так, ЗСУ уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ.
- Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.
Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.
Термінал "Шесхаріс" один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.
НПЗ у Росії
Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.
Енгельс
Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області рф. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкта.
У 2020 році береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 прийнято на озброєння Збройних сил України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках.
В реальності активна праця в цьому напрямку була лише за часів Порошенка. Всі притомні це чудово пам'ятають.
Але стісняюсь спитать: мабуть, всі термінали, підприємства зберігання ПММ, які були люб'язно подаровані "асвабадітєлям" разом із персоналом та збєрєгаємимі ПММ (на ТОТ) вже знищені "без можливості відновлення"?
В тебе ДУЖЕ вибіркова увага. Мабуть тебе в гуглі забанили, бо ти на засрашці живеш, тому сотні таких новин не бачиш.
Початок розробки
Протикорабельну ракету на https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потребиhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:5-1 [1]. Інформація про дату початку розробки вперше була озвучена 2018 року з посиланням на https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Згурця, директора видання https://www.wikiwand.com/uk/articles/Defense_Express Defense Expresshttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:7-2 [2].
2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун»https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:4-3 [3]. Оглядачі https://www.wikiwand.com/uk/articles/Defense_Express Defense Express називали незрозумілими мотиви президента https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу Україниhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-4 [4] за безпосереднього керівництва Кремляhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:4-3 [3].
У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговомhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:5-1 [1].
Чого не розповіли у цій статті - що головний катер проекту "Веспа" було закладено і у 2020му мав бути спущений на воду.
Не розповіли, що на початок широкомасштабного вторгнення було на озброєнні лише дві ракети, які пустили по ВДК, які йшли висаджувати десант в Одесу і вони розвернулись . Правда ракети не влучили, бо, як потім виявилось, відбувася саботаж на підприємстві. А якщо би було декілька батарей по узбережжю, в тому числі у Мариуполі, Бердянську? Плюс декілька ракетних катерів? Плюс такі ж ракети на озброєнні літаків та геликоптерів, що передбачалось? Плюс доробили б "Грім2", плюс не єдиний екземпляр гаубиці "Богдана", а тисяча?
Зараз важливо те, що їх доробили, переробили і використовують на користь України