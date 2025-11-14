Україна уразила ракетами "Нептун" пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ

У ніч на 14 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети "Нептун" та ударні дрони для ударів по низці об’єктів на території РФ. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки ЗСУ

Так, ЗСУ уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ.

Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал "Шесхаріс" один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

НПЗ у Росії

Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Енгельс

Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області рф. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкта.

