Україна уразила ракетами "Нептун" пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ

У ніч на 14 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети "Нептун" та ударні дрони для ударів по низці об’єктів на території РФ. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки ЗСУ

Так, ЗСУ уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї РФ.

  • Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал "Шесхаріс" один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

НПЗ у Росії

Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Енгельс

Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області рф. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкта.

Топ коментарі
+42
Нептун ракети Бариги,
Фламінго ракети солоденького ЗЄлічки.

не переплутайте!
ракети Бариги та Величного

.
показати весь коментар
14.11.2025 17:17 Відповісти
+34
Сьогодні брехня ботоферм ОПи не сприймається так, як це було раніше. Розробка і випробовування ракети ''Нептун'' проходила під час президентства Порошенка. Пам'ятаємо конструктора Коростильова, Турчинова і інших, яких вумний нарід обізвав ''баригами''. А ось реальні бариги'' при президенті Зе під час війни міндічі, резнікови, шефіри, цукермани та інші за сотні мільярдів допомоги партнерів створили віртуальну ракету ''Фламінго''. Цю ракету не бачив ніхто і не побачить. Вона там де мільярдний ліс, зарплата вчителям 4 штуки, мегават електроенергії, 3 тисячі балістики та інше. В найближчі неділі підуть справи по ''оборонці''. Там записів розмов в інтернеті не буде, але будуть закриті фігуранти.
показати весь коментар
14.11.2025 17:37 Відповісти
+22
Тобто "Нептуни", які розроблено до приходу до влади зє-піськограя, таки літають.
Де міндічІванові фламінгі???
показати весь коментар
14.11.2025 17:30 Відповісти
Кари московським окупантам, страшної кари, за їх злочини, з 2014 року в Україні!!
показати весь коментар
14.11.2025 17:04 Відповісти
Обидели миндича, теперь Нептун вам, а не фламинга
показати весь коментар
14.11.2025 17:05 Відповісти
Доречі приватна компанія Fire Point найбільший отримувач бюджетних коштів яку просував Зеленський....З'ясувалося,що під час засідання ВАКС спливли нові звʼязки фігурантів операції "Мідас" і виробника "Фламінго". Зокрема, прокурорка САП зачитала стенограму розмови між Олександром "Шугарменом" Цукерманом та Ігорем "Рьошиком" Фурсенком. Це той, який бідкався, як важко нести 1,6 млн доларів готівкою. Фурсенко при цьому розповідав, що працює на підприємстві "Фаєрпоінт", де займав посаду адміністратора.
показати весь коментар
15.11.2025 06:52 Відповісти
Об этой фирме я знал еще в августе, вот мой коммент о ней -

Блакитний місяць сподобався ваш коментар в теміДалекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км представили в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point
----------------------------------------------------------------------------------
43913999 - ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" - Основна інформація

·Перевести эту страницу

Статутний капітал: 12 000 000.00 грн ; Засновники: Скалига Єгор Віталійович

Фізична особа підприємець Скалига Єгор Віталійович. Статус ФОП Зареєстровано. місто Київ. Головний КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, ...

ЭТО МУЛЬТИК ДЛЯ ЛОХТОРАТА???
18.08.2025 15:50 Відкрити на форумі 9
показати весь коментар
15.11.2025 12:01 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 17:07 Відповісти
трохи неправильно, я би скинув фото black in russia, але цензура не пропустить
показати весь коментар
14.11.2025 17:31 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати Що Тесла була б створена і без Маска? а ти кумедний.
показати весь коментар
14.11.2025 17:33 Відповісти
"створили відосік про віртуальну ракету ''Фламінго''.
показати весь коментар
14.11.2025 18:21 Відповісти
Тільки дебілам досі - какая разніца.
показати весь коментар
15.11.2025 13:14 Відповісти
Ви не розумієте - ракети ніхто не бачив і непобачать - бо вони -СТЕЛС!!!!
Навіть розробники їх не можуть побачити!!!!!
показати весь коментар
14.11.2025 22:46 Відповісти
Ты бы сереня доктору показался! Видать пересмотрел ты марафонов и сватов, совсем плохой!
показати весь коментар
14.11.2025 17:45 Відповісти
Що, знову заслуга Зєльонкіна?
показати весь коментар
14.11.2025 18:00 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 18:19 Відповісти
Р-360 «Непту́н» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. У 2023 році створено варіант для ударів по наземних цілях.

У 2020 році береговий ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 прийнято на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

тобто Розроблена в київському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках.

УКРАЇНСЬКА вікіпедія врет ???
хто у 2010р був .... ???
показати весь коментар
14.11.2025 22:00 Відповісти
Формально ні. Але ви чомусь не пам'ятаєте, як всі військові підприємства почали скорочуватись та закриватися через відсутність замовлень після приходу Зе....
В реальності активна праця в цьому напрямку була лише за часів Порошенка. Всі притомні це чудово пам'ятають.
показати весь коментар
15.11.2025 13:23 Відповісти
Це ВИ чомусь не памятаєте, що ці підприємства отримали замовлення впродовж місяця після "зради-зрадоньки" і продовжили працювати. Чи ви були притомні? Маю сумнів.
показати весь коментар
15.11.2025 23:18 Відповісти
Дайте уточнення будь ласка, що ви називаєте періодом "зради-зрадоньки" ?
показати весь коментар
16.11.2025 11:28 Відповісти
Це коли вийшла стаття, що все пропало, підприємства закриваються/скорочують робочий день/кількість працівників тощо.
показати весь коментар
17.11.2025 08:59 Відповісти
а можна дізнатися, а коли і де "вийшла стаття, що все пропало, підприємства закриваються/скорочують робочий день/кількість працівників тощо"?
Даю гарантію, що конкретної відповіді не буде
показати весь коментар
17.11.2025 09:18 Відповісти
Взагалі то це Павло Кіт повинен вам відповісти, бо чим же він ще може підтвердити закриття підприємств, але ... будь-ласка: ДАКХ "Артем" - замовлень немає. - За посиланням на Defense Express 27 листопада 2020 року. 28 грудня - "Артем" отримав велике замовлення... Про перше пам'ятають усі місцеві дописувачі, про друге - ніхто не хоче згадувати. Парадокс? Спробуєш сформувати свою думку, чи на тлі... буде важко, бо мізки застить?
показати весь коментар
21.11.2025 17:13 Відповісти
Не звертайте уваги на адептів ЗЕ-мародерів. Їм зараз дуже важко формувати свої думки на тлі небаченого за своїми масштабами за всю історію України мародерства Зеленського та його гаманців. Мародерства у період страшної війни; у період масових вбивств українців; у період, коли люди сидять без світла годину за годиною, а Зеленський та його суче кодло крадуть, крадуть, крадуть гроші . Але адепти Зеленського геть зі шкіри лізуть, щоб виправдати свого кумира-мародера.
показати весь коментар
17.11.2025 10:41 Відповісти
"...Термінал "Шесхаріс" один з найбільших... нафтопереробний завод "Саратовський"... підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3585110

Дуже добре.
Але стісняюсь спитать: мабуть, всі термінали, підприємства зберігання ПММ, які були люб'язно подаровані "асвабадітєлям" разом із персоналом та збєрєгаємимі ПММ (на ТОТ) вже знищені "без можливості відновлення"?
показати весь коментар
14.11.2025 17:21 Відповісти
Стісняюсь спитать: мабуть ти в танку останні 3.5 роки знаходився і не читав майже щоденні новини (з відосами) про "висаджено в повітря нафтобазу/склад ПММ в Луганську/Донецьку/Алчевську/Горлівці/Маріуполі....(і десятках інших міст і містечок Донбасу)"?

В тебе ДУЖЕ вибіркова увага. Мабуть тебе в гуглі забанили, бо ти на засрашці живеш, тому сотні таких новин не бачиш.
показати весь коментар
14.11.2025 20:36 Відповісти
" По сообщению городской администрации в Новороссийске произошёл небольшой хлопок и лёгкое задымление."
показати весь коментар
15.11.2025 02:35 Відповісти
не переживай кацо коли хто шо робить у нас тобі знати нетреба -- бери інфу сосвоїх болот
показати весь коментар
14.11.2025 18:41 Відповісти
Нептун (крилата ракета)

українська протикорабельна ракета

https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

Початок розробки

Протикорабельну ракету на https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потребиhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:5-1 [1]. Інформація про дату початку розробки вперше була озвучена 2018 року з посиланням на https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Згурця, директора видання https://www.wikiwand.com/uk/articles/Defense_Express Defense Expresshttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:7-2 [2].

2012 року держава відкрила дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун»https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:4-3 [3]. Оглядачі https://www.wikiwand.com/uk/articles/Defense_Express Defense Express називали незрозумілими мотиви президента https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу Україниhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-4 [4] за безпосереднього керівництва Кремляhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:4-3 [3].

У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговомhttps://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:5-1 [1].
Інформація дуже не втішна, "риги" були задіяні 💯
кому будем вішати звезды .... чи Хрести боевыих заслуг ???
показати весь коментар
14.11.2025 22:14 Відповісти
І?
Це пськограй у 2010-му році спонсорував розробку?😁
А у 2019 саботував виготовлення готової до виробництва зброї стримування кацапів.🤔
Чі що?🤷
показати весь коментар
14.11.2025 22:33 Відповісти
І?
Ви читати вміете ?
Чі що?🤷
відкрити сайт вмієте ?
Чі що?🤷
до мене є питання ? чи до сайту ??? https://www.wikiwand.com
показати весь коментар
15.11.2025 09:50 Відповісти
І???
Вдруге питаю.
Що нового я мав знайти у цій статті?
Чого не розповіли у цій статті - що головний катер проекту "Веспа" було закладено і у 2020му мав бути спущений на воду.
Не розповіли, що на початок широкомасштабного вторгнення було на озброєнні лише дві ракети, які пустили по ВДК, які йшли висаджувати десант в Одесу і вони розвернулись . Правда ракети не влучили, бо, як потім виявилось, відбувася саботаж на підприємстві. А якщо би було декілька батарей по узбережжю, в тому числі у Мариуполі, Бердянську? Плюс декілька ракетних катерів? Плюс такі ж ракети на озброєнні літаків та геликоптерів, що передбачалось? Плюс доробили б "Грім2", плюс не єдиний екземпляр гаубиці "Богдана", а тисяча?
Перелік можна продовжувати але тоді б не зміг зєля бабло рубати на дорожній афері і юзік не став би міліонером...
показати весь коментар
15.11.2025 19:33 Відповісти
Спалить ВСЁ на болотах к Бениной матери, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
показати весь коментар
14.11.2025 17:36 Відповісти
Гойда, суки!!!)))
показати весь коментар
14.11.2025 17:47 Відповісти
хорошо бы видосики...
показати весь коментар
14.11.2025 17:55 Відповісти
А стісняюсь спросить, пункт базування це що ? По причалу чи водичку змутили в морі ? Чим більша корупція тим довші нептуни? Хватить в очі золотий дощик пускати. Хватить цю бідну країну рвати,- Круки !
показати весь коментар
14.11.2025 18:00 Відповісти
що кацапи сміялись - все беде тоді коли ви не чекаете
показати весь коментар
14.11.2025 18:38 Відповісти
Чим більше записів про корупцію викладає НАБУ і САП, тим болючіше наносяться удари по к@ц@пії.
Парадокс.🤔
Вже і до Нептунів справа дійшла.
Просто так співпало...😉
З'явиться чутка про підозру Єрмачку, то і по мацкві щось полетить.
показати весь коментар
14.11.2025 18:49 Відповісти
Дивна картина, здається що коментаторів зовсім не радує цей удар по новоросійському порту.
показати весь коментар
14.11.2025 21:18 Відповісти
А що радіти? Спалили бочку з мазутом?
Так тих бочок сотні....
Більше того розробка нептуна розробка фламінги - це злочин, по сталінському вредительство.,
І що тоді коли починали робити Нептун розумні люди з вузькими очима казали то дурниця, правильно робити безпілотні штурмовики, ціна та сама, але вони багаторазові, відповідна ціна авіаудару "півтони на 500" км, пару тисяч доларів (бомба +паливо)
показати весь коментар
14.11.2025 23:28 Відповісти
"правильно робити безпілотні штурмовики" ...запитай у розумних людей з вузькими очима чому нині кацапи для ударів по тилах застосовують ракети та дрони , а не багаторазові пілотовані штурмовики , яких у них є . Нехай тобі розумні косоокі пояснять у чому причина - пілотів кацапам жаль , чи концепція застосування такої муйні для дальніх ударів не підходить . Щодо Нептуна , то якщо його розробка-злочин , то ти - телепень . Якби на 2022 у нас на пускових не муляжі стояли , а бойові ракети , то чорноморські кацапські корита за перший тиждень усі були б там де мацква , а не на одеському рейді майоріли.
показати весь коментар
15.11.2025 02:31 Відповісти
А такі коментатори намагаються вкласти в голови, що ракети Україні не потрібні, один навіть вживає сталінську термінологію про "вредітєльство". Це в нього завдання таке.
показати весь коментар
15.11.2025 09:31 Відповісти
шоу голобородька триває!
не дивлячись ні на що!
показати весь коментар
14.11.2025 23:02 Відповісти
одна тільки байка про незайману марію чого варта.....
показати весь коментар
14.11.2025 23:32 Відповісти
Побольше нептунов, хороших и разных.
показати весь коментар
15.11.2025 00:47 Відповісти
Тут явне намагання серед коментаторів вкласти в голови людям, що ракети Україні не потрібні, один навіть вживає сталінську термінологію про "вредітєльство", інший вживає рашистсько-націстське слово "гойда", яке йому мабуть ментально близьке.
показати весь коментар
15.11.2025 08:40 Відповісти
Явно, регіонали не збиралися захищати Україну перед рашкою. Але швидше за все це могло бути замовлення Китаю або когось іншого. Вони навіть збиралися продати китайцям Мотор-Січ.
Зараз важливо те, що їх доробили, переробили і використовують на користь України
показати весь коментар
15.11.2025 09:37 Відповісти
 
 